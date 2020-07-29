2020 Misyon koruma soru ve cevapları yayımlandı
Milli Eğitim bakanlığı misyon koruma sınavı soru ve cevaplarını yayınladı
|29 Temmuz 2020 08:19
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Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Misyon Koruma sınavı soru ve cevaplarını internet sitesinden yayımladı. Soru ve cevaplar için tıklayınız
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