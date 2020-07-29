Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Botları arızalanan sığınmacılar kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botlarının motoru arızalanan sığınmacılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
|29 Temmuz 2020 08:10
|Yazdır
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan sığınmacılar, lastik botlarla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Sığınmacıların bindiği botun motoru bir süre sonra arızalandı.
Botları sürüklenmeye başlayan çeşitli ülkelere mensup 19 kişi, sahil güvenlikten yardım talebinde bulundu.
Ahmetçe açıklarında kurtarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da 112 ekiplerine saldıran 2 kişi gözaltına alındı
29 Temmuz 2020 09:45
|TBMM mağdur kadını dinleyecek
29 Temmuz 2020 09:02
|Görüntüler ortaya çıktı, mağdur şoför her ikisine de dava açtı
29 Temmuz 2020 08:59
|Trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü, 112 ekiplerinden sigara molası istedi
29 Temmuz 2020 08:08
|Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 10 gözaltı
28 Temmuz 2020 22:05
|Trafik kazası geçiren imam ve kayınpederi yaşamını yitirdi
28 Temmuz 2020 21:05
|Üniversite sınav sonucunu öğrenip ortadan kayboldu
28 Temmuz 2020 19:20
|Denetim yapan zabıta ekibine çirkin saldırı; 3 yaralı
28 Temmuz 2020 19:17
|Maske uyarısında bulunan mağaza müdürünü darp etti
28 Temmuz 2020 18:07
|Vergi müfettişi ve serbest muhasebeci tehditle rüşvetten gözaltında
28 Temmuz 2020 14:11