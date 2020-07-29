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Milli Piyango'da yepyeni bir dönem! Türkiye kazanacak

Türkiye'nin en köklü markalarından Milli Piyango'da 1 Ağustos'ta yepyeni bir dönem başlıyor. Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıkan Sisal Şans şeffaf, güvenilir, sorumlu ve teknolojik bir şans oyunları deneyimi sunacağını duyurdu. "Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız" sloganıyla ilk çekiliş büyük ikramiyenin 25 milyon TL olduğu Süper Loto ile 2 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yeni dönemde ikramiye dağıtım oranları yükselecek, yepyeni oyunlar gelecek
 29 Temmuz 2020 08:27
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Milli Piyango'da yepyeni bir dönem! Türkiye kazanacak

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıkan Sisal Şans, 1 Ağustos 2020 tarihinde faaliyetlerine başlıyor. Türkiye'nin en köklü markalarından Milli Piyango'nun ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandıracak olan Sisal Şans, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı, yepyeni bir dönem başlatıyor. Sisal Şans, ilk çekilişini büyük ikramiyenin 25 milyon TL olduğu Süper Loto ile 2 Ağustos'ta gerçekleştirecek. 3 Ağustos'ta ise Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönem ilk çekilişiyle Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL kazanma fırsatı sunacak.

Heyecan verecek

T.C. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlıyor. Sisal Şans, "Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız" sloganıyla, ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirecek.

Türkiye'nin en köklü markalarından biri olan Milli Piyango ile yepyeni bir döneme başlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sisal Şans CEO'su Selim Ergün, "1926 yılında kurulan Milli Piyango, hepimizin hayatında yer etmiş, ekonomimize önemli kaynak sağlayan, ülkemizin en köklü markalarından biri. Biz de Sisal Şans olarak bu bilinç ve sorumlulukla yoğun bir çalışma gerçekleştirdik, sıfırdan kurulan yepyeni bir şirket olarak oyunseverler için de heyecan verici bir deneyim hazırladık. Bu süreçte ülke ekonomisine katma değer sağlayacak faaliyetlerin yanı sıra katlanarak giden bir istihdam da yaratmak istiyoruz. Toplam hasılatı artırmayı ve devlet hazinesine aktarılan miktarı yükselterek ülkemizin kazanmasını hedefliyoruz" dedi.

50 milyon euro'luk kapsamlı yatırım

Altyapı, teknoloji, insan kaynakları, bayiler ve markaya 50 milyon euro'luk kapsamlı bir yatırım yaptıklarının altını çizen Ergün, "Yenilediğimiz marka kimliğiyle satış kanallarını artıracak, online platformda oynanabilen oyunları hedef kitleye sunarken bayi ağımızı da genişleteceğiz" dedi.

Bir Demirören Holding iştiraki olan Sisal Şans; Türkiye'nin şans oyunları sektörünün deneyimli kurumu Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ'nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A'nın yüzde 49'luk katılım payından oluşuyor. İtalya'da 1946 yılından bu yana başarıyla faaliyet gösteren, "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) sertifikasına sahip Sisal S.p.A, Fas da dahil olmak üzere 2019 itibariyle 40.000'den fazla satış noktasına sahip.

Türkiye'de 1956'dan beri, ulusal ve uluslararası arenada uzun vadeli ve sürekli yatırımlar gerçekleştirerek ekonomiye katma değer sağlayan Demirören Holding, tüm operasyonları dahil olmak üzere Türkiye çapında 18.000'i aşkın bayisiyle faaliyetlerine devam ediyor.

Yılbaşında tam 100 milyon TL

Yenilenen sayısal oyunlar arasında Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara gelirken, Kazı Kazan oyunları arasında ise yeni Kazı Kazan oyunu olan "Altın", Şans Dağı ve 12 Ay gibi oyunlar yer alacak ve Kazı Kazan'da oyunculara 200 bin TL'den, 1 milyon 200 bin TL'ye varan miktarlarda büyük ikramiye kazanma şansı sunulacak.

Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 250 milyon TL'ye ulaşması beklenirken, Sayısal Loto ve Süper Loto çekilişleri bundan böyle haftanın 3 günü gerçekleştirilecek. Bir klasik olan Milli Piyango da her zamanki çekiliş günlerinde oyunseverlerle buluşmaya devam edecek. Bilet güvenliği yeni teknolojilerle artırılan Milli Piyango'da ise yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL kazanma fırsatı sunulacak.

İkramiye dağıtım oranı yükseliyor

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre yeni dönemde oyuncuları bekleyen değişikliklerin başında, belirlenen ikramiye dağıtım oranları geliyor. 2019'da yüzde 47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemde yüzde 59'a yükseliyor. Sisal Şans, önümüzdeki dönemde Milli Piyango'nun mevcut ürünlerini geliştirmenin yanı sıra yepyeni ve eğlenceli ürünlerle pazara heyecan ve dinamizm katacak.

Canlı yayın

Önümüzdeki dönemde, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda yapılan çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam edecek. Yapılan açıklamaya göre tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılacak çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanacak ve dileyen herkes çekilişe katılabilecek.
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