Gram altın gece yarısı 435 TL sınırını geçti
Bir haftada bu yana hızla yükselen altın, 435 TL'ye yükseldi
|29 Temmuz 2020 08:37
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