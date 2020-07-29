CHP PM'nin başörtülü üyesi: İnsanları kategorize etmek kadına şiddettir
|29 Temmuz 2020 08:37
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Milliyet'ten Cihat Arslan'ın haberine göre: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclis üyeliği için hazırladığı anahtar listeye giren ve 365 delegenin oyunu alarak kadın ve gençlik kotasından Parti Meclisi'ne giren Sevgi Kılıç, İstanbul Beykoz'da yaşıyor.
'Atom karınca'
Parti çalışmalarına aktif katılımı nedeniyle CHP Beykoz İlçe Örgütü'nde kendisine 'Atom Karınca' lakabı takıldığını belirten Kılıç, "Seçim zamanında saha çalışmalarında çokça yer aldım. Daha sonra gençlik örgütümüz ile beraber çalışmaya başladık. Zamanla ilçe ana kademesine seçildim. Bugün de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerin önünü açıcı politikalarıyla Parti Meclisi'nde yer aldım. Parti Meclisi üyeliğine aday gösterilmem çok büyük sürpriz oldu. Gurur duydum" diye konuştu.
'Layık olacağım'
"Aday gösterildiğimi öğrendiğimde bu büyük sorumluluğun farkına vardım" diyen Kılıç, "Bir genç olarak bu sorumluluğun çalışarak, azimle neler yapabileceğini düşünmeye başladım. Bu sorumluluğa layık olup örgütüm ve ülkem için çok çalışıp faydalı olabilmek en büyük hedefim"dedi.
Kılıç, CHP'nin ilk başörtülü PM üyesi olması ile ilgili ise şunları söyledi: "Belki de en çok bununla ilgili konuşma yaptım. Ben kadınların ya da bireylerin kategorize edilerek, sınıflandırılmasına, ayrıştırılmasına ya da ötekileştirilmesine karşıyım. Zaten kategorize etmek kadına karşı bir şiddettir. Başörtülü olarak kategorize edilmeye ya da herhangi farklı bir biçimde din, dil, ırk diye kategorize edilmeye karşıyım. Benim açımdan kabul edilemez. İnsanların sadece insan olarak kişiliğiyle, niteliğiyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum."
Ailece CHP'li
Babası Beykoz'da kır düğünü tesisi işleten Sevgi Kılıç, siyasete Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken ağırlık verdiğini, ailece CHP'li olduklarını, amcasının da bir dönem Beykoz Belediye Meclis üyeliği yaptığını söyledi.
Sevgi Kılıç, avukatlık ruhsatını İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun elinden almıştı.
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