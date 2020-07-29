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AYM: Kürtaja izin verilmemesi hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), nitelikli cinsel saldırı sonucu hamile kalan 17 yaşındaki bir genç kızın, gebeliğin sonlandırılması talebinin sürüncemede bırakılmasını hak ihlali sayarak genç kıza 100 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Bu rakam AYM'nin bugüne kadar verdiği en yüksek tazminat miktarı olarak kayıtlara geçti.
 29 Temmuz 2020 08:43
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AYM: Kürtaja izin verilmemesi hak ihlali

Mersin'de 2017 yılında 17 yaşında olan bir genç kızın, Mut Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde 10 haftalık hamile olduğu tespit edildi. Habertürk'ün haberine göre genç kızın yaşının küçük olması nedeniyle durum polise bildirildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan genç kız kimden hamile kaldığını bilmediğini belirterek 2016 yılındaki ilk birlikteliğinin zorla gerçekleştiğini söyledi. Mağdur, daha sonra şantaj yapılarak ilişkiye zorlandığını söyledi. Birlikte olduğu isimleri verdi. İkisi 18 yaşından küçük 5 şüpheli hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlattı. Genç kızın ailesi de şüphelilerden şikayetçi oldu ve gebeliğin sonlandırılmasını talep etti.

Mahkeme reddetti

Sulh Ceza Hakimliği gebeliğin sonlandırılması talebini önce usulden reddetti. Gerekçede, başsavcılığın talepte bulunması gerektiği belirtildi. Savcılık hakimlikten gebeliğin sonlandırılmasına karar verilmesini istedi. Ancak bu talep de hakimlik tarafından reddedildi. Hakimlik, bu kez de cenin yaşam hakkına vurgu yaparak annenin sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olduğuna dair bir rapora olmadığını ifade etti.

100 bin TL tazminat

Bu karar sonrası mağdur, psikolojisinin bozuk olduğunu, doğum yapmak istemediğini, bir an önce kürtaj olmak istediğini belirten bir yazıyı savcılığa gönderdi. Ancak, hakimlik üçüncü kez ret kararı verdi.

Bunun üzerine savcılık, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden rapor aldı. Bu sırada hamilelik 12.5 haftasına ulaştı. Raporda; anne yaşının küçük olması ve annenin ruhsal açıdan travmatik süreç yaşamasından dolayı gebeliğin sonlandırılmasının hem anne hem de cenin yararına olacağı belirtildi. Fakat hakimlik talebi dördüncü kez reddetti. Gerekçe olarak da raporun yeterince ayrıntılı olmadığını öne sürdü. Yargı süreci devam ederken doğum gerçekleşti. Çocuk devlet korumasına alındı. Genç kız, gebeliğinin sonlandırılması talebinin sürüncemede bırakılması nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı ile özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini belirterek AYM'ye başvurdu. Hak ihlali kararı veren AYM, 100 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

AYM'nin tazminat kararları sonrasında ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir soru önergesine verdiği yanıtta AYM'ye yapılan bireysel başvurular nedeniyle, idarenin bugüne kadar 67 milyon lira tutarında tazminat ödemesinin kararlaştırıldığını bildirmişti.
Memurlar.Net
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