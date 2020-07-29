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'İstanbul Sözleşmesi' sonrası boşanma raporu

AK Parti MYK toplantısında Erdoğan'a sunulan rapora göre 2014 yılında 202 bin 17 boşanma davası açılırken, bu sayı geçtiğimiz yıl 248 bin 640 oldu.
 29 Temmuz 2020 09:04
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'İstanbul Sözleşmesi' sonrası boşanma raporu

Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi için 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmaları devam ederken; AK Parti'nin son MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a boşanma raporu sunuldu. Raporda, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği 2014'ten bu yana boşanma davalarındaki sayılar da yer aldı. Rakamlara göre, 2014 yılında 202 bin 17 boşanma davası açılırken, bu sayı her yıl arttı. 2015'te 205 bin 871, 2016'da 212 bin 945, 2017'de 223 bin 194, 2018'de 246 bin 921 boşanma davası açılırken, geçtiğimiz yıl bu rakam 248 bin 640'a kadar çıktı.

'KADIN KENDİSİNİ SAVUNABİLİYOR'

Geçen sene 123 bin 237 dosyayla, en çok anlaşmalı olarak "evlilik birliğinin temelden sarsılması" nedeniyle boşanma davası açıldı. 120 bin 667 çekişmeli dava açılırken, zina nedeniyle boşanmak isteyen çift sayısı 1987 oldu. Hayata kast, kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle de 680 boşanma davası açıldı. Terk nedeniyle 585, ortak hayatın yeniden kurulmaması sebebiyle 367 ve akıl hastalığı yüzünden de 131 çift boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Rapor sonucu iki farklı görüşle değerlendirildi. Bazı kurmaylar İstanbul Sözleşmesi'nin kadının kendisini savunmasına ve mahkemeye gitmesine olanak sağladığını bunun iyi bir gelişme olduğunu savundu. Bazı kurmaylar ise sözleşmeyle boşanma davalarının arttığını ifade etti.

KARAR AĞUSTOSTA

AK Parti kurmayları, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili çalışmalarında sona geldi. AK Parti, 5 Ağustos'ta planlanan MYK toplantısında, İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar gündeme getirmeyi planlıyor. Kurmaylar bu toplantı öncesinde İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini inceleyerek sözleşmeyle ile ilgili iki seçenekli bir yol haritası sunmayı hedefliyor. Sözleşmenin kadın haklarına etkisi ve Türk aile yapısıyla uyumuyla ilgili bir rapor hazırlanması da amaçlanıyor. Bu rapora ve değerlendirmelere göre sözleşmeden çıkıp çıkılmayacağına karar verilecek.
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