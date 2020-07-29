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Doların yükselişi devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 29 Temmuz 2020 09:34
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Doların yükselişi devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.40 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,93606,9370
Avro8,15608,1570
Sterlin8,94608,9860
ANKARA
ABD Doları6,91506,9650
Avro8,12508,2000
Sterlin8,89209,1050

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,9475'ten işlem görüyor.

Dün en düşük 6,8560, en yüksek 6,9789 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 değer kazancıyla 6,9339'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,9475'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 8,1720'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,9780'den satılıyor.

Üst üste 7 işlem günü süren düşüşünü dün sonlandıran ve 94,0 seviyesinin üzerini test eden dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 93,6 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1740 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin piyasaların odağında olmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,88 seviyesinin destek, 6,98 seviyesinin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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