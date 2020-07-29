Adana'da 112 ekiplerine saldıran 2 kişi gözaltına alındı
|29 Temmuz 2020 09:45
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Merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde darbedilen bir kadın olduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Mahalleye doğru ambulansla hareket eden ekipler, darbedilen kadınla Nuri Sabuncu Bulvarı'nda karşılaşınca yaralıya müdahale etti.
Ekiplerin kadını tedavi ettiği sırada, akrabası olduğu belirtilen iki şüpheli ambulansın geç geldiğini iddia ederek tepki gösterdi. Bu sırada yaşanan arbedede bir şüphelinin alkol şişesini kırarak sağlık ekibinde görevli A.Ü'ye saldırdığı iddia edildi.
A.Ü'nün saldırıdan hafif yaralı olarak kurtulmasının ardından durum polise bildirildi.
Olay yerine ulaşan ekipler. kendilerine bir süre direnen iki şüpheliyi gözaltına alarak Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürdü.
Alkollü olduğu belirlenen kafasında darp izi bulunan D.D. ise ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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