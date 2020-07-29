1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!

Koronavirüste ikinci dalga endişeleri ve dolardaki düşüş sonrası altın fiyatları peş peşe rekor tazeledi. Gram altının fiyatı dün 430 liranın üzerine çıkarken yükseliş trendi de sekizinci haftaya taşınmış oldu. Yılbaşından bu yana altının onsunda getiri yüzde 28, gram tarafında ise yüzde 47'yi aştı.
 29 Temmuz 2020 10:03
Yazdır
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!

Koronavirüste ikinci dalga endişeleri ve dolardaki düşüş sonrası altın fiyatları peş peşe rekor tazeledi. Gram altının fiyatı dün 430 liranın üzerine çıkarken yükseliş trendi de sekizinci haftaya taşınmış oldu. Yılbaşından bu yana altının onsunda getiri yüzde 28, gram tarafında ise yüzde 47'yi aştı. Altın fiyatlarındaki gelişmeleri yorumlayan uzmanlar ise; alım yapacaklara kritik bir uyarıda bulunuyor. Bu haftadan itibaren kar satışları yaşanabileceğine vurgu yapan uzmanlar, altında kısa süreli gerileme yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği ve Amerika'da açıklanan yeni teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin artması gibi nedenler ile destek bulan altın fiyatları, koronavirüs vaka saylarının artması, siyasi gerginlikler, negatif reel faizler ve doların zayıf seyri sonrası peş peşe rekor kırarken, yaşanan yükseliş trendi de sekizinci haftaya taşındı.

Altın talebinin artmasıyla birlikte değerli metal fonlarına geçen hafta 3.8 milyar dolarlık giriş gerçekleştiğini ve ETF girişlerinin 6 yılın zirvesine yükseldiğine vurgu yapan uzmanlar, altın fiyatlarında bu haftadan itibaren kar satışlarının yaşanabileceğini tahmin ediyor.

Piyasa uzmanları, 8 haftalık yükseliş trendinden sonra tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarının kısa vade için güç toplamak için gerileyebileceğine de dikkat çekiyor...

ALIM İÇİN ACELE ETMEYİN!

Amerika Merkez Bankası'nın güçlü dolar söylemi, dolar varlıklarında kısa vadeli toparlanmayı gündeme getirebileceğine değinen Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, ''Bu öngörümüz gerçekleşirse kısa vade için altının ons fiyatı 1.895 dolar, altının gram fiyatı 408 liraya kadar gerileyebilir.'' dedi.

Ağustos ayında aşağı yönlü düzeltme hareketlerinin devam edeceğini öngören Memiş, alım için ise acele edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

GRAM ALTIN 385 LİRAYA GERİLEYEBİLİR

Teknik olarak geri çekilmelerin kademeli olarak gerçekleşeceğini, ağustos ayı sonuna kadar 1.740 dolar seviyelerinin test edileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Memiş, altının gram fiyatının ise altının ons fiyatındaki düşüşlerden etkilenerek 385 liraya kadar gerileyebileceğini dile getirdi.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

ABD-Çin gerilimi nedeniyle dolardaki değer kayıplarını sürdüğünü ve dolar endeksinin 93,78 seviyesine gerilediğini gözlemlediklerini vurgulayan Memiş, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta ki toplantısının ise dolar varlıkları ve emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

FİYATLAR BASKI ALTINDA KALACAK

Altın fiyatlarının doların değer kayıplarını sürdürmesiyle yükselişlerini sürdürdüğünü, bu hafta ortalarından itibaren ise fiyatların baskı altında kalacağını tahmin ettiklerini aktaran Memiş, ''İki günlük yükseliş sonrası kar satışları başlayabilir. Ondan sebep altının ons fiyatı 1.900 dolar, altının gram fiyatı 420 lira seviyesinin altında kapanışlar gerçekleştirebilir.'' dedi.


GRAM ALTINDA YÜZDE 47 GETİRİ
Haftanın ilk işlem gününde altının ons fiyatının 1.900-1.945 dolar, altının gram fiyatının da 417,83 - 428,80 lira aralığında işlemler gerçekleştirdiğini belirten Memiş sözlerini şöyle sürdürdü; ''Böylece altının ons fiyatı yıl başından bu yana 430 dolar yükselerek yatırımcısına yüzde 28,5 getiri sağlamış oldu. Altının gram fiyatı ise yıl başından bu yana 137 lira yükselerek yatırımcısına yüzde 47 getiri sağlamış oldu.''

BU DÖNEMDE DAHA DİKKATLİ DAVRANIN!

Her ne kadar altının ons fiyatında 2.000 dolar, altının gram fiyatında 450 lira seviyelerinin test edilme ihtimali güçlü olsa da yatırımcısının bu dönemde daha dikkatli davranması gerektiğinin altını çizen Memiş, ''Mesela altının gram fiyatı 342 liraya yükseldiğinde acele edilmemeli, 297 liraya gerileyebilir uyarılarında bulunmuştum. 16 Mart'ta 299 liraya gerilediğini gördük.'' dedi.

GETİRİSİ ALTINDAN FAZLA

Vatandaşların birikimlerini uzun vadeli olarak düşünerek farklı enstrümanlarda değerlendirmesi gerektiğine de vurgu yapan Memiş, Yıllardır dediğim gibi altın ve gümüş, arkasında her hangi bir merkez bankasının olmadığı gerçek ve küresel bir rezerv paradır. Gümüş, 4 aylık süreç içerisinde altını tahtından eden yüzde yüz pirim yapan bir emtia oldu. Son 4 aydır yatırımcıları altına değil, gümüşe yönlendirmemin nedeni buydu.2,50'den alıp bekletenler mutlu, ancak kısa sürede satanlar üzgün. Dediğim gibi uzun vadeli olan kazanıyor.Yatırımcılar, çok yükselen yatırım araçlarının peşine düşmemeli, o yükselişler alan için kar'lı. Ağustos ayında emtia fiyatlarında kar satışları olabilir ve bu doğaldır. Düşüşlerin yatırımcılara alım fırsatı sunacağını düşünüyorum. Özellikle gümüşü ihmal etmemeli çünkü gümüşün getirisi altından fazla.'' dedi.

Kenan Biter

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın yeniden yükselişe geçti
29 Temmuz 2020 10:34		 Borsa güne yükselişle başladı
29 Temmuz 2020 10:09
Doların yükselişi devam ediyor
29 Temmuz 2020 09:34		 Çeyreğin çeyreği altına yoğun ilgi
28 Temmuz 2020 20:17
Borsa, günü düşüşle tamamladı
28 Temmuz 2020 18:33		 Çeyrek altın 705 TL oldu
28 Temmuz 2020 17:57
Dolar günü 6,96 TL'den tamamladı
28 Temmuz 2020 17:28		 Altından yeni rekor: 431,70 TL
28 Temmuz 2020 17:24
Düğünlerin yeni gözdesi: Gram çeyrek altın
27 Temmuz 2020 18:35		 Borsa günü yükselişle tamamladı
27 Temmuz 2020 18:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:58 - Tuncay Özkan, Meclise hiç gitmedi, direnmeye çağırdı11:53 - Tulumuna 'Datome' yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti11:52 - Sürücülere 'bayram yolculuğu' uyarısı11:43 - Dolandırıcılıktan aranıyordu, karantina evinde yakalandı11:41 - Bayram dolayısıyla kara yollarında sıkı trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı11:40 - Tüketici uyuşmazlıklarında, arabulucuya başvurma şartı
11:39 - Üç dil bilen işletmeci yurt dışındaki kariyerini bırakıp köyüne döndü11:29 - Trafiğe yılın ilk yarısında 388 bin 56 aracın kaydı yapıldı11:25 - Koronavirüsün yaz ve kış belirtileri arasında fark yok11:23 - MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı11:22 - Anadolu imam hatip liselerinden YKS'de büyük başarı11:13 - Yargı Reformu Strateji Belgesindeki kanunlar hayata geçirildi
11:12 - İnsan ticareti çoğunlukla cinsel istismar amacıyla yapılıyor11:12 - Liderlerin bayram programı belli oldu11:08 - MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!10:58 - Meclis, sert tartışmalarla kapandı10:53 - 280 milyon dolarlık gayrimenkulü sahte evrakla satmaya çalıştı
10:51 - Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti
Gram altın yeniden yükselişe geçti
FETÖ mağduru komutana görev
Üniversitelere, 2400 öğretim elemanı atama izni verildi!
Sosyal Medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
Görüntüler ortaya çıktı, mağdur şoför her ikisine de dava açtı
Çatı adayı anketinde Yavaş, İmamoğlu ve Akşener'i geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
huylanmak 2
29.07.2020 bilim kurulu toplantısı 1
yorgan döşek yatmak 1
karantina 1
filip novak 1
fabrice n'sakala 1
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 1
irfan can kahveci 1
çakmakla soda açmak 1
kurban bayramı 2
SON İLANLAR
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Thyateria Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam