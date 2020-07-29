Kovid-19 testi için hastaneye getirilen hükümlü firar etti, kıskıvrak yakalandı
|29 Temmuz 2020 10:07
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, jandarma ekiplerince dün Kovid-19 testi için Yüreğir Devlet Hastanesine Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan getirilen hükümlü Songül B. (31) ve kaçmasına yardım eden kocası Onur B'nin (30) merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda, Songül B. ve Onur B'yi yakaladı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
- Olay
İşlediği bir suç nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Songül B. (31), dün Kovid-19 testi için jandarma ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine getirilmişti.
Hükümlü kadın, işlemleri için hastane girişinde bekletildiği sırada sırada ekiplerin dalgınlığından faydalanarak dışarıda kendisini bekleyen kocası Onur B'nin (30) kullandığı 34 LGD 65 plakalı minibüse binerek kaçmıştı.
Yollarda önlem alan polis, çiftin içinde bulunduğu aracı merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde terk edilmiş bulmuştu.
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