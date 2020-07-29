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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 901 bini geçti

Virüs nedeniyle 663 bin 557 kişi yaşamını yitirdi
 29 Temmuz 2020 10:10
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 901 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 16 milyon 901 bin 407'ye ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 663 bin 557 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 16 milyon 901 bin 407'ye çıkarken, virüs saptanan 10 milyon 463 bin 573 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 774 bin 277 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 498 bin 343 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 152 bin 320 kişi hayatını kaybetti.

- Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 484 bin 649), Hindistan (1 milyon 535 bin 335), Rusya (823 bin 515), Güney Afrika (459 bin 761), Meksika (402 bin 697), Peru (395 bin 5), Şili (349 bin 800), İspanya (327 bin 690), İngiltere (300 bin 692), İran (296 bin 273), Pakistan (276 bin 288), Suudi Arabistan (270 bin 831), Kolombiya (267 bin 385), İtalya (246 bin 488), Bangladeş (229 bin 185), Türkiye (227 bin 982), Almanya (207 bin 951), Fransa (183 bin 804), Arjantin (173 bin 355), Irak (115 bin 332), Kanada (114 bin 994), Katar (109 bin 880) ve Endonezya (102 bin 51)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:

"Brezilya 88 bin 634, İngiltere 45 bin 878, Meksika 44 bin 876, İtalya 35 bin 123, Hindistan 34 bin 252, Fransa 30 bin 223, İspanya 28 bin 436, Peru 18 bin 612, İran 16 bin 147, Rusya 13 bin 504, Belçika 9 bin 823, Şili 9 bin 240, Almanya 9 bin 207, Kolombiya 9 bin 74, Kanada 8 bin 912, Güney Afrika 7 bin 257, Hollanda 6 bin 145, Pakistan 5 bin 892, İsveç 5 bin 702, Türkiye 5 bin 645 ve Ekvador 5 bin 584."
Anadolu Ajansı
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