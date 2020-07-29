KPSS-2020/9 Sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2020/9 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
|29 Temmuz 2020 10:16
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KPSS-2020/9 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM'nin konuya ilşiki sosyal medya hesabından yapmış oludğu açıklama:
Sonuçları öğrenemk için Tıklayınız.
KPSS-2020/9
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2020/9 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
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