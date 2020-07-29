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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası 2020 sonu enflasyon tahminini 1,5 puan artırarak yüzde 7.4'ten yüzde 8.9'a yükseltti.
 29 Temmuz 2020 10:51
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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Merkez bankası yılsonu enflasyon tahmininin 1,5 puan arttırdı, yüzde 8,9 yaptı.

TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir."

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir."

Merkez Bankası, 2020'nin üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor. Merkez Bankası pandemi döneminden beri ilk kez fiziksel bir toplantıda biraraya geldi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Enflasyon raporunu açıklıyor;

- Küresel faaliyette normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlemlenmekle birlikte belirsizlik halen yüksek seyretmekte.

- Gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları ikinci çeyrekte yavaşlayarak da olsa devam etti.

- Küresel risk iştahının etkisiyle döviz kuru oynaklıkları gerilerken, alınan parasal ve mali tedbirlerin katkısıyla kredi büyümesi hız kazandı.

- Ticari kredilerdeki artışın son dönemde bir miktar ivme kaybetmekle birlikte güçlü seyrettiğini görüyoruz

- Tüketici kredileri mayıs sonrası dönemde belirgin bir ivme kazandı

- Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyette mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır

- Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme bekliyoruz

- İşsizlik oranları artarken, işgücüne katılım oranlarındaki düşüş bu artışı sınırladı

- Tüketici enflasyonu ve çekirdek enflasyon yılın ikinci çeyreğinde nisan tahminlerinin üzerinde gerçekleşti

- Tüketici enflasyonu ikinci çeyrekte temel mal ve gıda grupları kaynaklı artış kaydetti

- Arz yönlü unsurların normalleşmenin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağını öngörüyoruz

- Temmuz ayında enflasyon beklentileri yıl sonu için artış kaydederken, orta vadeye yönelik nispeten yatay seyretti

- Salgın sonrası devreye alınan yeni imkanlarla birlikte kompozisyonu değişmiştir

- Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 7,4)

- Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 6,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 5,4)

- Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz

- Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2020 yıl sonunda yüzde 8,9-10,9 aralığında - Orta noktası yüzde 8,9- gerçekleşeceğini öngörüyoruz.( Önceki yüzde 5,5-9,3 aralığı ile yüzde 7,4)

- Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2021 yıl sonunda yüzde 3,9-8,5 aralığında- orta noktası yüzde 6,2 - gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki yüzde 3,0-7,7 aralığı ile yüzde 5,4)

- 2020 yılı gıda enflasyonu tahminini yüzde 9,5'ten yüzde 10,5'e güncelledik

- TL cinsi ithalat fiyatlarındaki yükselişin 2020 yılı enflasyonunda etkisi +0,5 puan, gıda enflasyonu varsayılındaki güncellemenin etkisi +0,2

- 2021 gıda enflasyonu tahminini yüzde 7,0'dan yüzde 8,0'a güncelledik

- Kredi büyümesi ve kompozisyonunun iç ve dış denge üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir.

- Toparlanma hızı normalleşmenin seyrine bağlı olacak

- Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliği yönünde belirlemeye devam edeceğiz

- Yılın ikinci yarısı itibariyle arz yönlü etkilerin giderek azalmasını öngörüyoruz.

- Varsayımlarımızı ikinci bir dalga olmayacağına göre yaptık

- Attığımız likidite adımlarını aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz

- Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla finansal istikrar ve fiyat istikrarı amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz.

- İkinci dalga konusu daha önce yaşanan kadar ekonomiler üzerinde ciddi bir belirsizlik ve etki yaratmayacak gibi gözüküyor
Anadolu Ajansı
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