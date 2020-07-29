280 milyon dolarlık gayrimenkulü sahte evrakla satmaya çalıştı

MÜHENDİS KADROSUNA VEKALETEN GÖREVLENDİRME YAPILABİLİR Mİ? Vekalet konusunda mülga Devlet Personel Başkanlığınca uygulamanın yerindeliği bakımından yukarıda yer verilen görüşlere katılmakla birlikte, hukuka uygunluk bakımından mühendis diplomasına sahip olup farklı kadroda görev yapan bir memurun aynı veya farklı kurumdaki dolu veya boş bir mühendis kadrosuna vekalet edebileceğini, koşulları taşıması halinde vekalet aylığı ile asli kadrosu ile mühendis kadrosu için belirlenen zam, tazminat ve ek ödeme farkının kendisine ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.