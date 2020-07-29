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280 milyon dolarlık gayrimenkulü sahte evrakla satmaya çalıştı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tapu müdürlüğünde sahte evraklarla işlem yapmaya çalışan, aralarında bir avukatın da bulunduğu 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
|29 Temmuz 2020 10:53
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Alınan bilgiye göre, Kocaali Tapu Müdürlüğüne Muğla'nın Milas ilçesindeki yaklaşık 280 milyon dolarlık gayrimenkuller için yetki evraklarıyla başvuru yapan kişi, müdürlükte çalışan bir personelin dikkatini çekti.
Personel tarafından inceleme altına alınan evrakların sahte olduğu tespit edildi. Sahte evrakla işlem yapmaya çalışan şüpheliye belli edilmeden durum emniyete bildirildi.
Bunun üzerine polis ekipleri, aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüpheliyi tapu müdürlüğünde imza aşamasındayken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda bir ilde tapu müdürlüğünde görev yapan bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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