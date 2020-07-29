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Meclis, sert tartışmalarla kapandı

HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın Mehmetçik'i sivilleri vurmakla suçlamasına AK Partili Oya Eronat "Şerefsiz" diyerek tepki gösterdi, ortalık karıştı.
 29 Temmuz 2020 10:58
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Meclis, sert tartışmalarla kapandı

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarında sivillerin de hayatını kaybettiğini iddia etti. Kaçmaz ayrıca, AK Parti grubuna yönelik, "Siz Kürt düşmanısınız" ifadelerini kullandı.

ORTALIK KARIŞTI

AK Parti milletvekilleri Kaçmaz'ın ifadelerine tepki gösterdi. Her iki partinin milletvekilleri arasında tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi.

Tartışma, verilen arada da devam etti. Bu sırada HDP milletvekilleri, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın, Kaçmaz'a yönelik hakaret içerikli ifade kullandığını savundu.

Aranın ardından Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Oya Eronat'ın, Kaçmaz'a yönelik yaralayıcı söz kullandığını belirterek, Eronat'a kınama cezası verilmesini Genel Kurul'un oyuna sunacağını söyledi.

KINAMA CEZASI KABUL EDİLMEDİ

Oylamadan önce söz alan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Kaçmaz'ın sözlerinin de yaralayıcı olduğuna dikkati çekerek, Eronat'ın tavrının da tepki kapsamında görülmesi gerektiğini belirtti. Bostancı, söz konusu ifadenin tutanaklara yanlış geçtiği kanaatini taşıdıklarını dile getirerek, Eronat'ın ifadesinin Kaçmaz'a değil aslında terör örgütü PKK'ya yönelik olduğunu söyledi.

Yapılan oylamada, Eronat'a kınama cezası verilmesi kabul edilmedi.

Dün saat 15.00'te toplanan Genel Kurul, yaklaşık 16 saat süren mesainin ardından çalışmalarını tamamladı.

Erdoğmuş, 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

YAŞANAN TARTIŞMA KELİME KELİME TUTANAKLARDA

HÜSEYİN KAÇMAZ - Değerli arkadaşlar, size bir konuda da yine özet geçmeye çalışacağım. Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonları sonucu Irak Kürdistan bölgesinde Avrupa Birliğinin alt komisyonunda da son beş yılda 180 sivilin hayatını kaybettiği raporlaştırıldı ve son dönemlerde 15 Haziranda operasyon başladı, 18 Haziranda 1 sivil hayatını kaybetti. Yine, 19 Haziranda Dohuk'ta 4 kişi hayatını kaybetti, 4 sivil. 19 Haziranda, yine 1 sivil hayatını kaybetti. Arkadaşlar 25 Haziranda da Süleymaniye'nin Şarbajer ilçesine bağlı Kuna Masi köyünde TSK'nin hava saldırıları sonucu 6 sivil vatandaş yaralandı. Saldırı anı da -belki birçoğunuz görmüşsünüzdür- piknik alanındaki bir aile tarafından da kaydedildi.

Değerli arkadaşlar, o saldırıda yaralanan, kendi iş yerinde yaralanan aile babası ve çocukları. Eşi bir bacağını kaybetti. Şu çocuğun kafasında şarapnel parçası, yine kız kardeşinin vücudunun birçok yerinde şarapnel parçası ve babanın da vücudunda şarapnel parçaları kaldı. Çocuğun beynindeki bu şarapnel parçası ömür boyu orada kalacak.

OYA ERONAT (Diyarbakır) - 8 bin kişiyi öldürdünüz siz! 8 bin sivili öldürdünüz!

HÜSEYİN KAÇMAZ (Devamla) - .ömür boyu orada kalacak ve maalesef ki beyin felcine bile sebep olabilir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OYA ERONAT (Diyarbakır) - 8 bin sivili öldürdünüz! 8 bin sivili öldürdünüz!

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Yalan söylüyorsun! Yalan!

OYA ERONAT (Diyarbakır) - Sahtekar! 8 bin sivili öldürdünüz, şehit ettiniz 8 bin sivili!

HÜSEYİN KAÇMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar.

BAŞKAN - Tamamlayınız Sayın Kaçmaz.

HÜSEYİN KAÇMAZ (Devamla) - Sayın Başkanım, müsaadenizle.

Değerli arkadaşlar, sizinle bir şey paylaşmak isterim.

OYA ERONAT (Diyarbakır) - 8 bin sivil! 8 bin sivili öldürdünüz!

HÜSEYİN KAÇMAZ (Devamla) - "Kaybettiklerimiz bir daha asla geri dönmeyecek. Çok kan aktı, bu topraklar iyileşmeyecek. Kalbimizdeki yaralar kapanmayacak. Tek yapabileceğimiz geçmişle barışmak ve ondan ders almaya çalışmak." Size tanıdık geldi mi bu?

OYA ERONAT (Diyarbakır) - Otur yerine! Sahtekar!

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Bak, burada bir anne de var, annenin yarası da kapanmayacak. Bak, annenin yarası kapanmayacak. Kapanmayacak bu annenin yarası.

HÜSEYİN KAÇMAZ (Devamla) - Bu, Amerikan iç savaşının ardını anlatan "Soğuk Dağ" isimli filmin repliği ve şu an bizim de yaşadığımız durum tam da bu. Size çözüm derken siz daha çok kan istiyorsunuz. Sizin Kürt düşmanlığınız artık sınırları aşmış durumda.

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Bak, şu annenin yarasına bir bak! Dön de bir bak şuna!

ŞAHİN TİN (Denizli) - Neden bahsediyorsun?

HÜSEYİN KAÇMAZ (Devamla) - Rojava'da, Başur'da, Bakur'da, her yerde Kürt düşmanlığı yapıyorsunuz. İktidarınızın sonu da geldi. Bu halk da sizden hesap soracaktır.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Hadi bakalım, hadi! Özgecan Öğretmeni de söyle!

HÜSEYİN KAÇMAZ (Şırnak) - Özgecan Öğretmen, yalnız Aybüke olmasın! Bak, bilmiyorsun.

OYA ERONAT (Diyarbakır) - Utanmaz! İnsan utanır biraz be!

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmemiştir.

9'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. Kabul etmeyenler. 9'uncu madde kabul edilmiştir.

OYA ERONAT (Diyarbakır) - 8 bin sivili şehit ettiniz!

BAŞKAN - İkinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır.

Teklifin tümünü oylamadan önce.

OYA ERONAT (Diyarbakır) - Ahlaksız! Şerefsizsin sen!

(HDP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

HAKKI SARUHAN OLUÇ (İstanbul) - Bu ne ya! Sayın Başkan. Sayın Başkan.

HİŞYAR ÖZSOY (Diyarbakır) - Terbiyesiz! Özür dileyecek.
Anadolu Ajansı
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