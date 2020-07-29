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MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!

Milli Eğitim Bakanlığı, 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencileriyle ilgili önemli bir karar aldı. 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı.
 29 Temmuz 2020 11:08
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MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU VE AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİ ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE!

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, "hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim" vizyonuyla ülkemizde ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza yönelik yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla çeşitli eğitim fırsatları sunmaktadır.

Zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış ve eğitimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamamış vatandaşlarımıza yönelik açık öğretim hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim okulları aracılığıyla yürütülmektedir.

Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde yürütülen hızlı ve etkin mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1. dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştır. Örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkandan açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrenciler de faydalanacaktır.

Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkandan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacaktır.

Öğrencilerimiz, okullarının internet sayfalarından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.

Açık Öğretim Ortaokulu için www.aio.meb.gov.tr
Açık Öğretim Lisesi için www.aol.meb.gov.tr
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için www.aoihl.meb.gov.tr
Mesleki Açık Öğretim Lisesi için www.maol.meb.gov.tr

Memurlar.Net
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