1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnsan ticareti çoğunlukla cinsel istismar amacıyla yapılıyor

Dünya çapında insan ticaretine maruz kalanların büyük bölümünü kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Kadınlar ve kız çocukları en çok Amerika, Avrupa, Doğu Asya ve Pasifik'te cinsel istismar için insan ticaretine maruz kalıyor- Dünya çapında insan ticareti mağdurlarının yüzde 58'inin tespit edildikleri ülkelerin vatandaşları olduğu görülüyor
 29 Temmuz 2020 11:12
Yazdır
İnsan ticareti çoğunlukla cinsel istismar amacıyla yapılıyor

- Dünya çapında insan ticaretine maruz kalanların çoğunluğunu kadınlar oluştururken, insan ticareti en çok cinsel istismar amacıyla yapılıyor.

AA muhabiri, "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" dolayısıyla Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) yayımladığı, 142 ülkeden toplanan verilere dayanan "İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu"nu derledi.

Buna göre, insan ticareti mağdurlarının yüzde 72'sini kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Kadınlarda bu oran yüzde 49 iken, yüzde 23 ile kız çocuklarının ticaretinin de yükseliş eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Erkekler, insan ticareti mağdurlarının yüzde 21'ini, erkek çocuklar ise yüzde 7'sini oluşturuyor.

- Bölgesel farklılıklar

Mağdurların cinsiyet ve yaş profillerinde önemli bölgesel farklılıklar da bulunuyor.

Batı Afrika'da, mağdurların çoğu erkek ve kız çocuklarından oluşurken, Güney Asya'da ise mağdurların eşit şekilde erkek, kadın ve çocuk olduğu belirtiliyor.

Orta Asya'da, yetişkin erkek mağdurların oranı diğer bölgelere göre daha fazla. Orta Amerika ve Karayipler'de ise daha çok kız çocukları insan ticaretine maruz kalıyor.

- İnsan ticareti çoğunlukla cinsel istismar için yapılıyor

İnsan ticareti dünya çapında çoğunlukla (yüzde 59) cinsel istismar için yapılıyor. Bu amaçla yapılan insan ticareti mağdurlarının büyük çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor.

Kadınlar ve kız çocukları en çok Amerika, Avrupa, Doğu Asya ve Pasifik'te cinsel istismar amaçlı insan ticaretine maruz kalıyor.

Güney, Doğu ve Batı Afrika ile Orta Doğu'da ise insan ticareti en çok zorla çalıştırma maksatlı.

Avrupa ülkelerinde ise cinsel istismar için insan ticaretinin, en yaygın insan ticareti biçimi olduğu kaydediliyor.

Cinsel istismar ve zorla çalıştırma dışındaki insan ticareti biçimlerine de çok daha düşük oranlarda çeşitli ülkelerde rastlanıyor.

- Mağdurların yüzde 58'i kendi ülke sınırları içerisinde

Rapora göre, dünya çapında insan ticareti mağdurlarının çoğu tespit edildikleri ülkelerin vatandaşları.

Mağdurların yüzde 58'i kendi ülkesinde, yüzde 28'i aynı alt bölgede, yüzde 5'i aynı bölgede ve yüzde 9'u ise diğer alt bölgelerde insan ticaretine maruz kalıyor.

Batı ve Güney Avrupa, Orta Doğu'daki Körfez İşbirliği Konseyine üye ülkeler ile Kuzey Amerika, diğer bölgelerden önemli ölçüde insan ticaretinin yapıldığı rotalar arasında.

Uzak bölgelerden yapılan insan ticaretinde, Doğu Avrupa ve Doğu Asya dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki varlıklı ülkeler öne çıkıyor. Orta ve Güney Amerika, Orta ve Doğu Avrupa, Sahra Altı Afrika ve Kuzey Afrika ise bölgeler arası insan ticaretinin yapıldığı kısa rotalar arasında gösterildi.

- Silahlı çatışmalar insan ticaretine karşı güvenlik açıklarını artırabilir

Raporda, silahlı çatışmaların insan ticaretine karşı güvenlik açıklarını artıracağı belirtiliyor.

Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve suçla mücadelede kaynak eksikliğinin bulunduğu ülkelerde, tacirler operasyonlarını daha kolay yürütüyor.

Silahlı gruplar ve diğer suçluların, çocuklar dahil mağdurları cinsel istismar, cinsel kölelik, zorla evlendirme, silahlı mücadele ve çeşitli zorla çalıştırma biçimleriyle kullanabileceği belirtiliyor.

Cinsel istismar amacıyla yapılan insan ticareti, Sahra Altı Afrika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ile Güneydoğu Asya da dahil olmak üzere tüm çatışma alanlarında görülüyor.

- İnsan ticaretine ilişkin verilerin elde edilmesi

Raporda, son 10 yılda ulusal otoritelerin insan ticaretinin biçimlerini ve akışlarını izleme ve değerlendirme kapasitesinin dünyanın birçok yerinde geliştiği kaydedildi.

2009 yılında sadece 26 ülke insan ticareti davalarına ilişkin sistematik veri toplayan ve yayınlayan bir kuruma sahipken, 2018'de bu sayı 65'e yükseldi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2003'te yürürlüğe giren "Başta Kadın ve Çocuk Ticareti Olmak Üzere İnsan Ticaretinin Önlenmesi, Durdurulması ve Cezalandırılması Hakkında Protokol"ü, insan ticaretinin soruşturulması ve kovuşturulması konusunda uluslararası alanda iş birliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolandırıcılıktan aranıyordu, karantina evinde yakalandı
29 Temmuz 2020 11:43		 280 milyon dolarlık gayrimenkulü sahte evrakla satmaya çalıştı
29 Temmuz 2020 10:53
Kovid-19 testi için hastaneye getirilen hükümlü firar etti, kıskıvrak yakalandı
29 Temmuz 2020 10:07		 Adana'da 112 ekiplerine saldıran 2 kişi gözaltına alındı
29 Temmuz 2020 09:45
TBMM mağdur kadını dinleyecek
29 Temmuz 2020 09:02		 Görüntüler ortaya çıktı, mağdur şoför her ikisine de dava açtı
29 Temmuz 2020 08:59
Botları arızalanan sığınmacılar kurtarıldı
29 Temmuz 2020 08:10		 Trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü, 112 ekiplerinden sigara molası istedi
29 Temmuz 2020 08:08
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 10 gözaltı
28 Temmuz 2020 22:05		 Trafik kazası geçiren imam ve kayınpederi yaşamını yitirdi
28 Temmuz 2020 21:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:58 - Tuncay Özkan, Meclise hiç gitmedi, direnmeye çağırdı11:53 - Tulumuna 'Datome' yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti11:52 - Sürücülere 'bayram yolculuğu' uyarısı11:43 - Dolandırıcılıktan aranıyordu, karantina evinde yakalandı11:41 - Bayram dolayısıyla kara yollarında sıkı trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı11:40 - Tüketici uyuşmazlıklarında, arabulucuya başvurma şartı
11:39 - Üç dil bilen işletmeci yurt dışındaki kariyerini bırakıp köyüne döndü11:29 - Trafiğe yılın ilk yarısında 388 bin 56 aracın kaydı yapıldı11:25 - Koronavirüsün yaz ve kış belirtileri arasında fark yok11:23 - MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı11:22 - Anadolu imam hatip liselerinden YKS'de büyük başarı11:13 - Yargı Reformu Strateji Belgesindeki kanunlar hayata geçirildi
11:12 - İnsan ticareti çoğunlukla cinsel istismar amacıyla yapılıyor11:12 - Liderlerin bayram programı belli oldu11:08 - MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!10:58 - Meclis, sert tartışmalarla kapandı10:53 - 280 milyon dolarlık gayrimenkulü sahte evrakla satmaya çalıştı
10:51 - Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti
Gram altın yeniden yükselişe geçti
FETÖ mağduru komutana görev
Üniversitelere, 2400 öğretim elemanı atama izni verildi!
Sosyal Medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
Görüntüler ortaya çıktı, mağdur şoför her ikisine de dava açtı
Çatı adayı anketinde Yavaş, İmamoğlu ve Akşener'i geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal medya düzenlemesinin meclisten geçmesi 1
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 2
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 1
kurban bayramı 2
SEPETTE indirim 3
turgutluspor 1
irfan can kahveci 1
diyabet 1
brahim darri 1
galatasaray'ın 2020/2021 sezonu formaları 2
SON İLANLAR
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Thyateria Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam