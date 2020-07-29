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Liderlerin bayram programı belli oldu

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu
 29 Temmuz 2020 11:12
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Liderlerin bayram programı belli oldu

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramda memleketi Tekirdağ'da olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Ankara'da bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramını Ankara'da karşılayacak.

Kurban Bayramı'nın birinci günü bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek Bahçeli'nin daha sonra genel merkezde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini dikkate alarak yakın mesai arkadaşlarıyla bayramlaşması öngörülüyor.

Bahçeli'nin bayram sürecinde de parti genel merkezindeki çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bayramı İstanbul'daki evinde ailesiyle geçirecek.

- Karamollaoğlu Ankara'da olacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayramda Ankara'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, arife günü merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek. Bayramın ilk gününü ise memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde ailesiyle geçirecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise bayramı İstanbul'daki evinde geçirecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir Edremit'teki yazlık evinde olacak.

- Uysal Afyonkarahisar'da

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da bayrama girecek.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, memleketi Aydın'da bulunacak.

HDP Eş Genel başkanları Mithat Sancar Ankara'da, Pervin Buldan ise İstanbul'da olacak.
Anadolu Ajansı
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