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Anadolu imam hatip liselerinden YKS'de büyük başarı

Milli Eğitim Bakanlığınca üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan yeni çalışmalarla, Anadolu imam hatip liseleri YKS'de hem bireysel hem de kitlesel başarılara imza attı
 29 Temmuz 2020 11:22
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Anadolu imam hatip liselerinden YKS'de büyük başarı

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan yeni çalışmalarla, Anadolu imam hatip liseleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) hem bireysel hem de kitlesel başarılara imza attı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imam hatip liselerinde yapılan projelere ve öğrencilerin YKS başarılarına ilişkin bilgi verdi.

"Üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan çalışmalar Türkiye genelinde kitlesel başarı getirdiği gibi aynı zaman bireysel başarıları da beraberinde getirdi." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde farklı illerdeki Anadolu imam hatip liselerinde ilk yüzde ve ilk binde birçok öğrenci yer aldı. ÖSYM bütün verileri kamuoyu ile henüz paylaşmadı. Okullardan aldığımız kesin verilere göre 31 farklı ilden Anadolu imam hatip liselerinden 192 öğrenci ilk binde 257 derece elde ederken ilk 5 bin, 10 bin ve 20 binde çok sayıda öğrenci yer aldı. 2019 YKS'ye göre, sayısal alanda yüzde 81,82; sözel alanda yüzde 36,59; eşit ağırlık alanında yüzde 69,3; dil alanında yüzde 57,14'lük artış sağlandı."

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak akademik başarıyı artırmak için pek çok proje hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Hedef 2020, Hedef 2023, Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) projeleriyle uygulanan akademik çalışmalar, okullarda gerçekleştirilen destekleme ve yetiştirme kursları, üniversite hazırlık kampları, 2020 YKS'de başarının anahtarı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- 2019 YKS'de zirvede yer alan öğrencilerle sınavlara hazırlanan öğrenciler buluşturuldu

Hedef 2020, Hedef 2023 ve ERDEM projeleriyle öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinin etkin ve özgün uygulamalar ile desteklenerek başarıya ulaşmasının amaçlandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Anadolu imam hatip liselerinde, yoğun katılımlı destekleme ve yetiştirme kursları, ara tatil ve yaz kampları, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında akademisyenlerin desteklediği Akademik Destek Programı (ADEP) ile bir üst öğrenime bilimsel hazırlık ve güçlü motivasyon programları düzenlendi, Milli Eğitim Bakanlığı EBA Akademik Destek Platformu aktif kullanıldı. Okullarda öğretmen ve öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmalarla akademik koçluk ve rehberlik faaliyetleri, öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerinin Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Akademik Takip Komisyonları ve okul koordinatörleri ile etkin izlenmesi sağlandı. Okul yöneticileri ve üniversiteye hazırlık koordinatörü öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimler, çalıştaylar, iyi örnek paylaşımları yapıldı. 2019 YKS'de zirvede yer alan öğrencilerle sınavlara hazırlanan öğrencilerin buluşturulması ve tecrübe paylaşımlarının gerçekleştirilmesi sağlandı."

- Fen ve sosyal bilimlerin ilk mezunları

Nazif Yılmaz, bu yıl fen ve sosyal bilimler programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin ilk mezunlarını verdiğini bildirdi.

Bu okulların her geçen gün artan başarısının, fen ve sosyal bilimler programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin ilk mezunlarını vermesiyle katlanarak arttığını vurgulayan Yılmaz, "Temel İslam Bilimleri derslerinin yanı sıra fen ve sosyal bilimler liselerindeki müfredatı da kapsayan bu liseler, 2020 YKS'de bulundukları illerin gözdesi oldu. İlk mezunları ile zirveye ulaşan okullar, gelecek yıllarda da sürece dahil olacak yeni okullarla birlikte daha büyük başarılara imza atacaktır." ifadesini kullandı.

- ERDEM-2 Projesi ile okullar arasındaki başarı farklarının azaltılması hedefi

Yılmaz, ERDEM-2 ile Anadolu imam hatip liselerinde, okullar arasındaki başarı farklarının azaltıldığına işaret etti.

Bu proje ile her ilde okulların birbiriyle iş birliği içerisinde ortak çalışmalar yaptığını ve üniversite hazırlıklarında ortak hareket ettiğini anlatan Yılmaz, "Bu süreçte başarılarıyla öne çıkan okullar, en az iki okulu çözüm ortağı yaparak hedefe birlikte yürüyor. Bu projeyle okulların ortak ve kitlesel başarı elde etmesi amaçlanıyor. Projede, Anadolu imam hatip liseleri meyvelerini 2021 yılındaki YKS'de bütün okullar üzerinden vermek için hazırlanıyor. Şimdiden Hedef-2021 çalışmaları okullarımızda başlatıldı. 2021 yılı YKS sonuçları daha güzel olacak inşallah." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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