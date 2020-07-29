MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
|29 Temmuz 2020 11:23
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.
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