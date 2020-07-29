Sürücülere 'bayram yolculuğu' uyarısı
|29 Temmuz 2020 11:52
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkan Vekili Ali Fuat Şeker, Kurban Bayramı nedeniyle uzun yola gidecek sürücüleri, her 3 saatte bir mola vermeleri konusunda uyardı.
Şeker, AA muhabirine, bayram tatillerinde gerek şehirler arası gerekse şehir içindeki trafikte yoğunluğun artması nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Sürücülere uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları uyarısında bulunan Şeker, "Her bayramda yüzlerce can kaybı yaşanıyor. Son 10-15 yılda Türkiye'de yollarda çok iyi gelişmeler oldu. Bütün yollar duble oldu, otoban oldu. Tüneller açıldı, mesafeler kısaldı. Ancak sürücü hatalarından kazalar gerçekleşiyor." dedi.
- Araç bakımı önemli
Sürücülerin yola çıkmadan önce araç bakımlarını yaptırması gerektiğini belirten Şeker, "Cam suyu kesinlikle olacak, lastik havalarına dikkat edilmeli, akü, klima, filtre bakımları yapılmalı. Periyodik olarak bakımlar da yapıldıktan sonra o şekilde yola çıkılmalı." diye konuştu.
Uzun yol tecrübesi bulunmayan sürücülere, gündüz yola çıkmalarını tavsiye eden Şeker, şu ifadeleri kullandı:
"Kazaların olmaması için daha erken yola çıkmaları, gündüz yolculuk yapmaları, 3 saatte bir istirahat etmeleri, mola vererek en az 30 dakika dinlenmeleri, istedikleri yere sağlıklı ulaşmaları için önem arz ediyor. Sağlık ve kan dolaşımı açısından da mola verilmesi gerekiyor. Refleksler azalıyor. Bunların önüne geçmek için gündüz yolculuğunu tercih etmeleri, gece saat 12'den sonra sabah 6'ya kadar yolculuk yapmamaları gerekiyor."
Şeker, ayakkabısız araç kullanmanın da sakıncalı olduğuna dikkati çekerek, "Normal ayakkabıdan daha ince bir ayakkabı giyildiğinde bile, frene basılmasıyla, sürede ve mesafede değişiklikler oluyor. Ayakkabıyı çıkarıp araç sürmek çok büyük tehlike arz ediyor." dedi.
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