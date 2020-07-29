Tuncay Özkan, Meclise hiç gitmedi, direnmeye çağırdı
CHP Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medyaya dair düzenlemeleri içeren kanunun Mecliste süren 16 saatlik görüşmelerine hiç katılmadı ancak Twitterdan takipçilerini direnmeye çağırdı.
|29 Temmuz 2020 11:58
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Sosyal medyaya dair düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Görüşmeler 16 saat sürdü.
Ancak, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelere 16 saat boyunca hiç katılmayan CHP milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, takipçilerini direnmeye çağırdı
Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Tuncay Özkan'ı eleştirdi.
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