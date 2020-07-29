Sokak ortasında babasını sopayla dövdü
|29 Temmuz 2020 12:17
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Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla babasını yol ortasında öldüresiye dövdü. Oğlu tarafından darp edilen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Araya giren vatandaşlar, adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye giden baba, daha sonra polis merkezine giderek oğlundan şikayetçi oldu.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Yaşanan dehşet anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu bir saatte bir kişinin elindeki sopayla babasına saldırdığı görülüyor. Defalarca babasını sopayla darp eden kişi, araya giren vatandaşların durdurulması görüntülere yer aldı.
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