İzmir'de toplu ulaşım araçları Bayramda ücretsiz hizmet verecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, arife ve Kurban Bayramı günlerine özel hareket saatlerinde düzenlemeye gitti.

Bu kapsamda tüm hatlarda seferler sıklaştırıldı, kabir ziyaretleri için planlama yapıldı. Sefer saatleri ve güzergahlarla ilgili güncel bilgiler, ESHOT'un internet sitesinde yer aldı.

Düzenlemeye göre İzmir Metrosu, arife ve bayram günlerinde 06.00-06.30 ve 20.00-00.20 saatlerinde 7,5 dakikada bir, 06.30-20.00 saatlerinde ise 5 dakikada bir sefer yapacak.

Konak Tramvayı ise arife ve bayram günleri boyunca 06.00-00.20 saatlerinde 7,5 dakikada bir çalışacak.

Karşıyaka Tramvayı da arife ve bayram günlerinde 06.00-11.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir, 11.00-20.00 saatleri arasında ise 8 dakikada bir sefer yapacak.

İZDENİZ gemileri, arife günü hafta içi sefer tarifesiyle çalışacak. Bayram günlerinde ise pazar gününün sefer tarifesi uygulanacak. Foça, Mordoğan ve Urla seferleri, arife ve bayramın birinci günü yapılmayacak; diğer günler devam edecek.

Güzelbahçe seferleri ise arife günü hafta içi sefer tarifesi uyarınca sürecek; bayramın birinci günü yapılmayacak; diğer günler ise devam edecek.

Kurban Bayramı'nda vatandaşlar otobüs, metro, tramvay ve gemilerden ücretsiz yararlanabilecek.