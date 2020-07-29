Valilik karar aldı: Resmi bayramlaşma yapılmayacak
Van Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında resmi bayramlaşma programının yapılmayacağını duyurdu.
|29 Temmuz 2020 12:34
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