KKTC'de yaşanan darbe faaliyetlerine ceza yağdı,

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı'ndaki (KTBK) eylemlere ilişkin 10 sanıklı davada, 9 sanığa 2 yıl 2 ay 7 gün ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin alınması ve müzakere arasının ardından Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, mahkeme heyetinin hükmünü açıkladı.

Buna göre, olay tarihindeki rütbelerine göre tutuklu sanıklardan albay Mehmet Yılmaz ile yarbay Ersan Yağcı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapisle cezalandırıldı ve tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.

Mahkeme, aynı suçtan yarbay Zafer Güvercin, yüzbaşı Serkan Cesur ve astsubay Hakan Alp'i ise 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.

"FETÖ üyeliği" suçundan yarbay Ali Metin Özer'i 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme, astsubaylar Abdullah Sacid İnceoğlu ve Okan Bölükbaş'a 6 yıl 3'er ay, astsubay Serdal Ayhan'a ise 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Olay tarihinde albay rütbesinde görevli olan Fahri Nazmi Genç ise üzerine atılı suçlardan beraat etti.

- İddianameden

Dava konusu eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sözde yurtta sulh konseyince 15 Temmuz'da askeri birliklere gönderilen sıkıyönetim direktiflerinin saat 22.55'te KTBK'ye ulaştığı, kanuna aykırı içerikli mesajların bazı şüpheliler tarafından KKTC'de konuşlu ana üst ve bağlı birliklere yönlendirildiği anlatılıyor.

Bazı şüphelilerin sıkıyönetim direktifi ve eklerinden önceden haberdar oldukları ve darbe girişiminden önce sorumluluk alanlarıyla ilgili çalışma yaptıkları belirtilen iddianamede, darbenin başarısız olmasının ardından bu çalışmaları bilgisayardan sildiklerinin tespit edildiği kaydediliyor.

Sözde sıkıyönetim emirlerinde şüphelilere, KKTC Ercan Havaalanı ve limanların kontrol altına alınması gibi görevlerin verildiği ifade ediliyor.