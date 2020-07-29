Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|29 Temmuz 2020 13:14
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MALATYA
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal Kayadibi Mahallesi Hıdıruşağı mezrasında yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında mahallede 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.
ISPARTA
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bağkonak köyünde Kovid-19 vakaları ve vaka temaslı kişilerin sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyde hastalığın yayılmaması için 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Alınan karantina kararının uygulaması başladı.
Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.
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