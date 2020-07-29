1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kasapoğlu'ndan eski itfaiye erini hayata bağlayacak hediye

Manisa'da geçen yıl bir otomobilin çarpması sonucu omurilik zedelenmesi nedeniyle yüzde 98 engelli kalan eski itfaiye eri Ahmet Altınok'un akülü araç talebine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kayıtsız kalmadı.
 29 Temmuz 2020 12:40
Yazdır
Bakan Kasapoğlu'ndan eski itfaiye erini hayata bağlayacak hediye

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Amirliğinde görevli 44 yaşındaki Ahmet Altınok'a geçen yıl sabah sporu yaptığı sırada yol kenarında yürürken otomobil çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan ve hava ambulansıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edilen Altınok, haftalarca yoğun bakımda kaldı. Zorlu tedavi sürecinin ardından yüzde 98 engelli olarak taburcu edilen Altınok, kendisini yeniden hayata bağlayacak akülü araç isteğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altınok'un akülü araç isteğini yerine getirdi. Akülü araç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk aracılığı ile Altınok'a teslim edildi.

- "Yanınızda olmak görevimizdir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Salihli ilçesinde oturan Ahmet Altınok ile görüntülü görüşme yaptı.

Kasapoğlu, görüşmede, "Her zor zamanınızda sizlerin yanında olmak ve ihtiyacınızı karşılamak bizim için büyük mutluluk ve görevimizdir. Rabbim sağlık, afiyet versin, hayırlı, sağlıklı güzel günlerde kullanmayı nasip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Akülü araç isteğinin gerçekleşmesinden mutluluk duyan Ahmet Altınok ise Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
29 Temmuz 2020 13:14		 Tunceli'de, 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' başladı
29 Temmuz 2020 12:56
Valilik karar aldı: Resmi bayramlaşma yapılmayacak
29 Temmuz 2020 12:34		 İzmir'de toplu ulaşım araçları Bayramda ücretsiz hizmet verecek
29 Temmuz 2020 12:29
Bayram dolayısıyla kara yollarında sıkı trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı
29 Temmuz 2020 11:41		 Tüketici uyuşmazlıklarında, arabulucuya başvurma şartı
29 Temmuz 2020 11:40
Yargı Reformu Strateji Belgesindeki kanunlar hayata geçirildi
29 Temmuz 2020 11:13		 Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
29 Temmuz 2020 08:08
FETÖ mağduru komutana görev
29 Temmuz 2020 07:12		 Polisten 51 ilde 'KAAN' uygulaması eğitimi
28 Temmuz 2020 22:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:51 - Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önlenmesi için tedbirler alındı13:43 - Rabia Naz Vatan soruşturmasında verilen takipsizlik kararına itiraz13:40 - Bazı anlaşmaların yayımlanmaması Anayasa'ya uygun bulundu13:33 - Cenazeye katılan 6 kişide virüs çıktı, mezra karantinaya alındı13:28 - Kaportacı, müşterisinin aracını çaldı13:20 - Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Daha sıkı tedbirlere dönmek zorunda kalabiliriz
13:16 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:14 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:09 - Bilim Kurulu üyesi 'aşı' için tarih verdi13:07 - 'TOMA pilotu' 7 kadın polisten 2'si Van'da13:04 - YHT'lerde bayrama özel ek seferler düzenlenecek12:56 - Tunceli'de, 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' başladı
12:46 - KKTC'de yaşanan darbe faaliyetlerine ceza yağdı,12:42 - Testi pozitif çıkan vekilden 'Ayasofya'ya maskesiz gitti' iddialarına yanıt12:42 - AYM'nin 4 siyasi parti ile ilgili kararları Resmi Gazete'de12:40 - Kilise haçını söken sanığa hapis cezası12:40 - Bakan Kasapoğlu'ndan eski itfaiye erini hayata bağlayacak hediye
12:37 - Müezzinoğlu: Varsa bir suç veya bedel, ödemeye hazırım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti
Gram altın yeniden yükselişe geçti
Üniversitelere, 2400 öğretim elemanı atama izni verildi!
FETÖ mağduru komutana görev
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
Sosyal Medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Bilim Kurulu üyesi 'aşı' için tarih verdi
Çatı adayı anketinde Yavaş, İmamoğlu ve Akşener'i geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yorgan döşek yatmak 1
brahim darri 1
corona virüs vaka sayısı 3
irfan can kahveci 1
ırkçılık 2
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
sosyal medya düzenlemesinin meclisten geçmesi 1
çakmakla soda açmak 1
sağı solu kes 2
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam