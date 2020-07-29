Bakan Kasapoğlu'ndan eski itfaiye erini hayata bağlayacak hediye
|29 Temmuz 2020 12:40
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Amirliğinde görevli 44 yaşındaki Ahmet Altınok'a geçen yıl sabah sporu yaptığı sırada yol kenarında yürürken otomobil çarptı.
Kaza sonucu ağır yaralanan ve hava ambulansıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edilen Altınok, haftalarca yoğun bakımda kaldı. Zorlu tedavi sürecinin ardından yüzde 98 engelli olarak taburcu edilen Altınok, kendisini yeniden hayata bağlayacak akülü araç isteğinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altınok'un akülü araç isteğini yerine getirdi. Akülü araç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk aracılığı ile Altınok'a teslim edildi.
- "Yanınızda olmak görevimizdir"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Salihli ilçesinde oturan Ahmet Altınok ile görüntülü görüşme yaptı.
Kasapoğlu, görüşmede, "Her zor zamanınızda sizlerin yanında olmak ve ihtiyacınızı karşılamak bizim için büyük mutluluk ve görevimizdir. Rabbim sağlık, afiyet versin, hayırlı, sağlıklı güzel günlerde kullanmayı nasip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.
Akülü araç isteğinin gerçekleşmesinden mutluluk duyan Ahmet Altınok ise Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür etti.
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