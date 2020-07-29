AYM'nin 4 siyasi parti ile ilgili kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "ilk büyük kongresini süresinde yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları" gerekçesiyle Kürdistan Özgürlük Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Demokratik Genç Parti ve Türkiye Birlik Partisinin "kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi"ni talep etti.

Anayasa Mahkemesi, Kürdistan Özgürlük Partisi ve Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile ilgili talebi reddetti. Gerekçede, ilk büyük kongrenin, partinin tüzel kişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde toplanması gerektiği, öngörülen bu sürede yapılmamış ve zorunlu organlarının oluşturulmamış olmasının, kanunda kendiliğinden sona erme nedenleri olarak sayıldığı belirtildi.

Ancak Anayasa Mahkemesinin daha önceki kararlarında, "büyük kongrelerini süresinde yapmadıkları için haklarında dağılma hali ve buna bağlı hukuki varlıklarının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebinde bulunulan partilerin, savunmalarının istenmesinden sonra da olsa büyük kongrelerini yapmaları, siyasi ve hukuki varlıklarını devam ettirme yönünde bir iradenin varlığı olarak kabul ettiği" hatırlatıldı.

Bu nedenlerle Kürdistan Özgürlük Partisi ile Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisinin, iki yıl içinde ilk büyük kongresini gerçekleştirmemiş ve zorunlu organlarını oluşturamamış olsa da daha sonra ilk büyük kongresini toplamak ve organlarını oluşturmak suretiyle siyasi ve hukuki varlığını devam ettirme yönündeki iradesini ortaya koydukları kaydedildi.

- Partinin tüm malları Hazine'ye geçti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Genç Partinin de aynı gerekçelerle kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesini talep etti.

Anayasa Mahkemesi, Demokratik Genç Partinin ilk büyük kongresini süresinde yapmadığını ve hukuki varlığının sona erdiğini tespit etti. Partinin tüm mallarının Hazine'ye geçmesine karar verildi.

- Türkiye Birlik Partisinin "kapanma" kararı

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Birlik Partisi hakkındaki taleple ilgili incelemesinde ise "Partinin 7 Nisan 2019'daki kurultayında kapanma kararı aldığını, partinin tüzel kişiliğinin bu kararla sona erdiğini" tespit etti.

Yüksek Mahkeme bu nedenle bu konuda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.