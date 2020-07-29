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YHT'lerde bayrama özel ek seferler düzenlenecek

Ulaştırma Bakanlığı: Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek
 29 Temmuz 2020 13:04
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YHT'lerde bayrama özel ek seferler düzenlenecek

Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak üzere "Ankara-İstanbul-Ankara" hattında ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri düzenlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, YHT sefer sayıları artırılarak, 3 binin üzerinde ilave yolcu kapasitesi sunulacak.

Söz konusu ek YHT seferleri, 30 Temmuz-3 Ağustos'ta Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında gerçekleştirilecek. Ek sefer konulan YHT'ler, Ankara'dan saat 09.00'da İstanbul'dan ise saat 16.45'te hareket edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla yüzde 50 kapasite ile sefer yapmaya devam edecek ek YHT'lerle birlikte, yolcu kapasitesi önemli ölçüde artacak.

- "Marmaray" ve "Başkentray" bayramda ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Kurban Bayramı'nda TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen trenlerde kent içi yolcu taşımacılığı da ücretsiz olarak sağlanacak.

Karar kapsamında, perşembe gününü cuma gününe bağlayan 31 Temmuz saat 00.00'dan başlayarak, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'e kadar TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen "Marmaray" ve "Başkentray" da ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.
DHA
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