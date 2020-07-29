Kaportacı, müşterisinin aracını çaldı
|29 Temmuz 2020 13:28
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Samsun'da bir kaportacı, iş yerine tamir için getirilen otomobilin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da kendisini çaldı.
Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu F.S.A.A. bir yıl önce aracını tamir için Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki E.B.'ye (54) ait kaportacı dükkanına götürdü. İddiaya göre burada tamir sırasında E.B., araçta bulunan yedek anahtarı alıp, şahsın ev adres bilgisini de öğrendi. Yaklaşık bir yıl sonra Iraklı F.S.A.A.'nın evinin önündeki 80 bin lira değerindeki 55 MA 457 plakalı otomobili çalındı. Polis yaptığı araştırma sonucu otomobili kaportacı E.B.'nin İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki evinin önünde buldu. E.B.'nin aynı model ve marka hurdaya ayrılmış bir otomobil satın alıp, çaldığı Iraklıya ait otomobile şase numarasını monte ettiği, yine aynı hurda aracın plakasını üzerine takıp jantlarını da değiştirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.B., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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