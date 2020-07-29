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Cenazeye katılan 6 kişide virüs çıktı, mezra karantinaya alındı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrasında 6 kişi, katıldıkları cenaze sonrası coronavirüse yakalandı. Pozitif vakalar sonrası mezra karantinaya alınırken, 6 kişi tedavileri için hastaneye kaldırıldı
 29 Temmuz 2020 13:33
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Cenazeye katılan 6 kişide virüs çıktı, mezra karantinaya alındı

İlçenin Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrası, 6 kişinin yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Jandarma mezranın giriş ve çıkışında önlem alındı.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrasında 6 kişide Covid-19 pozitif vaka tespit edildi. 1 hafta önce katıldıkları cenazede yoğun temas kurdukları tespit edildi. Bunun üzerine mahalle 14 günlük süreyle karantinaya alınmıştır" denildi.
DHA
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