DGS giriş belgeleri erişime açıldı
|29 Temmuz 2020 14:06
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ÖSYM Başkanlığı yaptığı açıklama ile 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklama;
DUYURU
(29 Temmuz 2020)
Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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