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DGS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM Başkanlığı, Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) Sınava Giriş Belgeleri'nin erişime açıldığını duyurdu
 29 Temmuz 2020 14:06
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DGS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM Başkanlığı yaptığı açıklama ile 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama;

DUYURU
(29 Temmuz 2020)

Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Temel Kurallar
Memurlar.Net
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