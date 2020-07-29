Bayram namazı saat kaçta? İl il namaz saatleri

KAMU ÇALIŞANLARINA 'WHATSAPP' YASAĞI! Milliyet Gazetesi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan rehber ile kamu çalışanlarına WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine yerli mesajlaşma programlarını kullanma zorunluluğu getirildiğini belirtti. Rehberde, kamu personeli özel hayatında bu programları kullanabileceği, ancak kurumsal işlemlerde kullanmayacağı belirtildi