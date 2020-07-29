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Bayram namazı saat kaçta? İl il namaz saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.19, İstanbul'da 06.33, İzmir ve Çanakkale'de 06.45, Iğdır'da 05.35'te kılınacak
 29 Temmuz 2020 14:49
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Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.19, İstanbul'da 06.33, İzmir ve Çanakkale'de 06.45 ve Iğdır'da 05.35'te kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana 06.15, Adıyaman 06.01, Afyon 06.31, Ağrı 05.39, Aksaray 06.17, Amasya 06.06, Ankara 06.19, Antalya 06.33, Ardahan 05.38, Artvin 05.41, Aydın 06.43, Balıkesir 06.40, Bartın 06.18, Batman 05.50, Bayburt 05.49, Bilecik 06.30, Bingöl 05.51, Bitlis 05.45, Bolu 06.23, Burdur 06.34, Bursa 06.34, Çanakkale 06.45, Çankırı 06.15, Çorum 06.10, Denizli 06.38, Diyarbakır 05.53, Düzce 06.24, Edirne 06.41, Elazığ 05.56, Erzincan 05.53, Erzurum 05.46, Eskişehir 06.29, Gaziantep 06.06, Giresun 05.55, Gümüşhane 05.52, Hakkari 05.40, Hatay 06.13, Iğdır 05.35, Isparta 06.32, İstanbul 06.33, İzmir 06.45, Kahramanmaraş 06.07, Karabük 06.18, Karaman 06.23, Kars 05.37, Kastamonu 06.13, Kayseri 06.11, Kırıkkale 06.17, Kırklareli 06.38, Kırşehir 06.15, Kilis 06.08, Kocaeli 06.29, Konya 06.24, Kütahya 06.32, Malatya 06.00, Manisa 06.43, Mardin 05.52, Mersin 06.18, Muğla 06.42 Muş 05.47, Nevşehir 06.14, Niğde 06.16, Ordu 05.57, Osmaniye 06.11, Rize 05.47, Sakarya 06.27, Samsun 06.03, Siirt 05.47, Sinop 06.06, Sivas 06.03, Şanlıurfa 06.00, Şırnak 05.45, Tekirdağ 06.39, Tokat 06.04, Trabzon 05.50, Tunceli 05.54, Uşak 06.35, Van 05.40, Yalova 06.32, Yozgat 06.12, Zonguldak 06.21."
Anadolu Ajansı
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