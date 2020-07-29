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Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı
 29 Temmuz 2020 15:06
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Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere toplantı ve yürüyüş gibi faaliyetlerin geçici bir süre yasaklandığı kaydedildi.

Yasaklamanın 7 gün süreyle olduğu belirtilen açıklamada, "Basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, çelenk sunma, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi eylemler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/C Maddeleri ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri Hükmü gereğince 7 gün süre ile yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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