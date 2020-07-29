Ankara BB çalışanların ikramiye ve maaşlarını ödedi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan belediye personeline müjde... Çalışanlara ikramiyeleri ay başını beklemeden yatırtan Yavaş, maaşların da bayram öncesi ödenmesine karar verdi
|29 Temmuz 2020 15:25
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan belediye personeline müjde... Çalışanlara ikramiyeleri ay başını beklemeden yatırtan Yavaş, maaşların da bayram öncesi ödenmesine karar verdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi: Sevgili mesai arkadaşlarım, ikramiyelerinizin ardından maaşlarınızı da bayram öncesinde yatırma kararı aldık. Mutluluğunuzun bizim mutluluğumuz olduğunu belirtiyor, bayramınızı şimdiden kutluyorum.
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