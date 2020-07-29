Ekonomistler 'temmuz enflasyonu' için ne dedi?
|29 Temmuz 2020 15:31
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,82 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,82 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,54 olurken, tahminler yüzde 8,00-10,33 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,13 artış göstermişti.
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