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Yükseköğretim Program Atlası güncellendi

Atlas, online olduğu 10 Mart 2016 tarihinden bugüne kadar 31 milyon kişi tarafından kullanıldı
 29 Temmuz 2020 15:39
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Yükseköğretim Program Atlası güncellendi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası'nın güncellendiği bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, atlasın güncellenen haline "https://yokatlas.yok.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki modüller güncellenerek, 2020-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

Atlas, online olduğu 10 Mart 2016 tarihinden bugüne kadar 31 milyon kişi tarafından kullanıldı.

İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete giren sistem, 2017, 2018 ve 2019-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan en önemli bilgi ve rehberlik kaynağı oldu.

YÖK Atlas programına, 2020-YKS sonrasında tercih yapacaklar için faydalı olacağı düşünülen "Üniversitelerimiz" adlı yeni bir modül daha eklendi.

Üniversitelerimiz modülünde, Türkiye'deki her bir üniversitenin öğrenci ve öğretim elamanı sayılarının yanında kuruluş yılı, resmi web sitesi, sosyal medya linkleri, iletişim bilgileri, spor tesisleri, spor takımları, öğrenci toplulukları, yurt kapasitesi, laboratuvar sayıları ve yüzölçümleri bilgilerine erişilebiliyor.

- Kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları Meslek Atlas modülünde

YÖK Atlas'taki "Meslek Atlası" ile "Tercih Listesi" modülleri sayesinde adaylar, daha detaylı bilgilere ulaşacak.

Adaylar, Meslek Atlası modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerde yer alan lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarına ulaşabilecek.

YÖK Atlas'ı kullanan üniversite adayları tarafından talep edilen Tercih Listesi modülü, 2019 tercih dönemi öncesinde YÖK tarafından yapılan çalışmalarla sisteme dahil edilmişti.

YÖK Atlas kullanıcıları, üyelik adımı sonrasında 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50'sini "tercih listelerine" ekleyebilecek ve böylece YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme tekrar girdiklerinde aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilecek.

Adaylar, önlisans/lisans seviyesindeki diğer tüm meslekler ile ilgili benzer tablolara "http://yokatlas.yok.gov.tr" adresindeki Meslek Atlası modülünden ulaşabilecek.
Anadolu Ajansı
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