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Nikahtan bir gün sonra, düğünden önce kazada öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, düğününe günler kalan bir genç hayatını kaybetti.
 29 Temmuz 2020 15:45
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Nikahtan bir gün sonra, düğünden önce kazada öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, düğününe günler kalan bir genç hayatını kaybetti.

Feci kaza, bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Ekrem Cantekin (30), Kızılhisar'dan traktöre yüklediği samanlarla Ebeköy'e dönerken, saman balyalarının sarılı olduğu römorkla birlikte traktör devrildi. Sürücü Ekrem Cantekin ölürken, römorkta bulunan Müslüm Ali Çalışan, Mazlum Ali Çalışan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekrem Cantekin'in dün Yenişehir'de Nur Nisan Cantekin (Çetik) ile nikahlandığı, genç çiftin ağustos ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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