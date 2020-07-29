1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilik 'elektrikli scooter kullananlara ceza kararı' haberlerini yalanladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, elektrikli scooter kullananlara yönelik ülke genelindeki uygulamanın dışında bir karar almadıklarını belirterek bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 29 Temmuz 2020 16:00
Yazdır
Valilik 'elektrikli scooter kullananlara ceza kararı' haberlerini yalanladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, elektrikli scooter kullananlara yönelik ülke genelindeki uygulamanın dışında bir karar almadıklarını belirterek bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Köşger, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, "İzmir'de elektrikli scooter kullanan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı" yönünde haberlerin yer alması üzerine açıklama yaptı.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bazı mecralarda yer alan 'İzmir Valiliği'nden elektrikli scooter kullananlara ceza kararı' alındığı yönündeki haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. İlimizde bu konuda ülke genelindeki uygulamanın dışında bir karar ve uygulama yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
29 Temmuz 2020 17:05		 Kayseri'de rekor karantina kararı
29 Temmuz 2020 16:49
'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurbanlık satıyor
29 Temmuz 2020 16:12		 Ankara BB çalışanların ikramiye ve maaşlarını ödedi
29 Temmuz 2020 15:25
Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
29 Temmuz 2020 15:06		 Şanlıurfa Valisi: Kapasitemiz virüsle mücadele konusunda yeterli
29 Temmuz 2020 14:40
Bu ilde de bayramlaşma ve mezar ziyareti yasaklandı
29 Temmuz 2020 14:30		 Gaziantep'te virüs ile ilgili iletişim hattı kurulacak
29 Temmuz 2020 14:24
Malatya'da Mersedes Kadir filmi tartışması
29 Temmuz 2020 14:17		 Cenazeye katılan 6 kişide virüs çıktı, mezra karantinaya alındı
29 Temmuz 2020 13:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:20 - '65 yaş üstü ve kronik hastalar bayram namazına gitmesin'17:18 - İYİ Partili Türkkan'dan seçim açıklaması17:15 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:07 - CHP'nin PM'nin resmi sonuçları belli oldu17:05 - İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak17:03 - Altın rekor kırmaya devam ediyor
16:59 - Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama16:55 - YKS'de ilk yüze 32 imam hatipli öğrenci girdi16:55 - Pınar Gültekin'in katilinin eşi boşanma davası açtı16:49 - Kayseri'de rekor karantina kararı16:42 - Polislerden, şehit Gökteke'nin oğluna bayram hediyesi16:38 - Plajda köpüklü partiye 'koronavirüs' cezası
16:34 - İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı16:30 - 'Vatandaşlarımızı hızlı tren konforuyla buluşturmak için çalışıyoruz'16:21 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'eldiven' uyarısı: Faydası değil, zararı olur16:15 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:12 - 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurbanlık satıyor
16:07 - CHP 'sosyal medyaya ilişkin kanunu' AYM'ye götürecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Kamuda 'Whatsapp' yasağına ilişkin açıklama
Üniversitelere, 2400 öğretim elemanı atama izni verildi!
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
Bilim Kurulu üyesi 'aşı' için tarih verdi
FETÖ mağduru komutana görev
Sosyal Medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.07.2020 bilim kurulu toplantısı 1
yorgan döşek yatmak 1
galatasaray'ın 2020/2021 sezonu formaları 2
çakmakla soda açmak 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
huylanmak 2
filip novak 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
corona virüs vaka sayısı 3
sağı solu kes 2
SON İLANLAR
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Thyateria Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam