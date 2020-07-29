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Plajda köpüklü partiye 'koronavirüs' cezası

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir plajda yapılan köpüklü partiye Korona virüs tedbirleri kapsamında para cezası kesildi.
 29 Temmuz 2020 16:38
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri gözardı edilerek plajda köpüklü parti düzenlendi. Rize'nin Çayeli ilçesindeki bir plajda yapılan köpüklü partide sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı, plaja gelen vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.

Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesiyle harekete geçen Rize Valiliği plajı tespit ederek, köpüklü partiyi organize eden işletme sahiplerine idari para cezası uyguladı. Rize Pandemi Kurulu'nun aldığı tedbirleri hiçe sayarak parti organize eden işletme sahipleri, plaja gelen misafirlerin horon oynamasına da izin verdi. İşletmenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin açıklamada kısmına "Korona temizlik partisi" yazılması vatandaşların tepkisini çekti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, kurallara hiçe sayan işletmelere gerekli idari para cezaları uyguladıklarını belirterek, "Rize genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve sahil kesimlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarımıza sıklıkla devam ediyoruz. Pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde halkımızın sağlığını korumak, bulaş riskini en aza indirmek için büyük çabalar harcıyoruz. Tüm bu çabamıza rağmen kurallara hiçe sayan işletmelere de gerekli idari para cezaları uyguluyoruz ve bundan sonrada tespit edeceğimiz ihmallere hiç müsemma göstermeden gerekli yaptırımları uygulayacağız. Çünkü biz halkımızın sağlığını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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