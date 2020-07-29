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Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Bayram harçlığı dağıtılacak' haberleri hakkında açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Son günlerde sosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde "Kurban Bayramında valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı dağıtılacağı" yönündeki haberler asılsızdır. ' denildi
 29 Temmuz 2020 16:59
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Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Son günlerde sosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde "Kurban Bayramında valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı dağıtılacağı" yönünde asılsız haberlerin yer aldığı görülmektedir.

2017 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan ve daha sonra aşama aşama 81 il valiliği ve 161 ilçe Kaymakamlığında faaliyete geçen Açık Kapı şube müdürlükleri ve Açık Kapı şefliklerinin temel görevi, vatandaşlarımızın kaymakamlık ve valiliklerdeki iş ve işlemlerinde yardımcı olmak, şikayet ve taleplerini kaydederek bunların etkin şekilde takibini yapmak ve vatandaşlarımızı, takibi yapılan işlem, şikayet veya talepleri hakkında bilgilendirmektir.

Görev tanımından da anlaşılacağı üzere, Açık Kapı birimlerimizin sözkonusu haber ve paylaşımlarda yer aldığı gibi sosyal yardım yapabilmesi mümkün değildir.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da yanlış bilgiye dayalı benzer paylaşımlara rastlanılmış, konuyla ilgili gerekli açıklama, kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu tarz mesnetsiz haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, Açık Kapı birimlerimizden bu yönde bir talepte bulunulmaması, ayrıca bu doğrultuda vaadde bulunan, yönlendirme yapmaya çalışan hiçkimseye itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından önemlidir.
Memurlar.Net
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