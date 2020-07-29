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İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak

31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi arasında 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Kurban kesim alanlarında sosyal mesafenin sağlanması amacıyla randevulu sisteme geçilecek. İETT, İBB'nin tesisleri ile mezarlıklar için ek sefer düzenleyecek
 29 Temmuz 2020 17:05
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İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında gerekli önlemlerin alındığını bildirildi.

İstanbul'da bu sene Avrupa Yakası'nda 5, Anadolu Yakası'nda 3 olmak üzere, İBB'ye ait 8 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek.

Alibeyköy-Eyüpsultan, Çakmaklı-Büyükçekmece, Kayaşehir-Başakşehir, Kestanelik-Çatalca, Yeşilkent-Avcılar, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe'de bulunan İBB tesisleri, 255 bin metrekarelik alana sahip. Toplam 13 bin 746 büyükbaş ve 2 bin 700 küçükbaş hayvan kapasiteli tesislerde, hem kurban satışı hem de kesim hizmeti verilecek.

Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanılıyor. Kesim alanlarında ayrıca mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve kantin de bulunuyor.

- Temizlik çalışmaları sürdürülecek

İBB ekipleri, Kurban Bayramı süresince kent genelindeki vektörlerle mücadele hizmetini de toplam 503 personelle aksatmadan yürütecek. Bayram boyunca, 8 kurban kesim ve satış noktasında, mobil hijyen uygulamaları hizmeti kapsamında, 2 araç, 2 personel ile 22 atomizer cihaz eşliğinde dezenfeksiyon uygulaması yapacak.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve İSTAÇ AŞ, 5 gün boyunca toplamda 8 bin 151 nöbetçi personeli ile hizmet verecek. Bayram boyunca tıbbi, endüstriyel, hafriyat atıklarının toplanması ve bertarafı işlemleri kesintisiz şekilde yapılacak. Deniz ve kıyı temizliği de aksamadan sürdürülecek.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi, bayram süresince her gün İstanbul'un iki yakasında toplam 400 personeliyle, yeşil alanlarında temizlik çalışmalarına devam edecek.

- Zabıta 900 personelle çalışacak

İBB Zabıtası, bayram boyunca her gün ortalama 900 personel, 496 araç ve 250 ekip vardiyalı olarak görev yapacak.

Ekipler, başta kurban kesim ve satış alanlarının denetlenmesi olmak üzere birçok görevi yerine getirecek. Yolda kalan araçlara çekici desteği verilmesi, dilencilik faaliyetlerinin önlenmesi, koronavirüs tedbirlerinin izlenmesi ve toplu ulaşım araçlarının denetlenmesinin yanı sıra ana arterlerde izinsiz kurban kesimlerinin takibini yapacak.

İBB, bayram süresince, kent genelindeki bin 192 kurban satış ve kesim alanının denetimini de gerçekleştirecek. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, veteriner hekimlerce gerçekleştirilecek denetimlere, İBB Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de katılacak.

Öte yandan İBB ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde, kaçak ve kontrolsüz kesimlerle ilgili denetimlere bayram süresince devam edecek. İSKİ ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ise özellikle İstanbul Boğazı çevresinde kötü görüntülerin ortaya çıkmaması için teyakkuzda olacak.

-153 Beyaz Masa 24 saat çalışacak

İBB, bayram süresince kurbanlık hayvanların eti ile ilgili şüpheli hususlar hakkında vatandaşların bilgi edinmesi amacıyla 153 Beyaz Masa üzerinden 'Bilgilendirme Hattı' oluşturdu. Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca kaçan kurbanlıkların yakalanması içinse ekipler görev alacak. Gelen ihbarları değerlendirecek İBB Boğa Timleri, kaçan kurbanlık hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.

- Ek seferler düzenlenecek

İBB'nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi arasında 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

Öte yandan İETT, pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler aldı. Buna göre 30 Temmuz Perşembe arife gününde İETT araçları normal iş günü planına göre çalışacak.

31 Temmuz Cuma günü ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri yani cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise cumartesi çalışma planına göre seferler yapılacak. Bayramın 2,3,4'üncü günlerinde ilk seferler sabah saat 07.00'de başlayacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü pazar, sonraki günler cumartesi planına göre yapılacak.

Ayrıca İBB tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına ve mezarlıklara ek seferler düzenlenecek.
Anadolu Ajansı
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