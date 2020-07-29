1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'nin PM'nin resmi sonuçları belli oldu

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen 37'nci Olağan Kurultay'da oluşan PM'nin, kadın ve gençlik kotası uygulanmış resmi hali belli oldu
 29 Temmuz 2020 17:07
Yazdır
CHP'nin PM'nin resmi sonuçları belli oldu

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen 37'nci Olağan Kurultay'ın ardından oluşan 60 kişilik Parti Meclisi'nin (PM), kadın ve gençlik kotası uygulanmış resmi hali belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hafta sonu Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen kurultayda PM için 222 aday başvurdu.

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'ndaki PM ve YDK seçimlerinin resmi sonuçları, ilçe seçim kurulunun 2 gün süreyle yapılan itirazları değerlendirmesinin ardından açıklandı.

Kurultayda delegeler, 52 PM üyesi ile 15 kişiden oluşan YDK üyeleri ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişilik Bilim Kültür ve Sanat Platformu'nun (BKSP) 8 üyesini belirlemek için oy kullanmıştı.

Seçimlerde "cinsiyet" ve "gençlik" kotasının uygulandığı sıralı liste ise açıklanmamıştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hafta sonu gerçekleştirilen kurultayın ardından gençlik ve cinsiyet kotası uygulanan PM sonuçları netleşti.

20'si kadın, 60 kişilik yeni PM'de, 34 milletvekili yer aldı. PM'nin en genç üyesi ise 349 oyla 20 yaşındaki Ahmet Hakan Uyanık oldu.

CHP PM'nin cinsiyet ve gençlik kotası uygulanmış resmi sıralaması şu şekilde:

1- Faik Öztrak (982)

2- Bülent Kuşoğlu (862)

3- Ali Öztunç (855)

4- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (848)

5- Oğuz Kaan Salıcı (844)

6- Onursal Adıgüzel (836)

7- Umut Akdoğan (830)

8- Deniz Demir (825)

9- Gürsel Erol (824)

10- Erdoğan Toprak (819)

11- Selin Sayek Böke (794- K)

12- Veli Ağbaba (791)

13- Ahmet Akın (791)

14- Hakkı Suha Okay (762)

15- Ednan Arslan (743)

16- Gamze Akkuş İlgezdi (729 - K)

17- Zeynel Emre (723)

18- Murat Emir (720)

19- Tekin Bingöl (716)

20- Ulaş Karasu (688)

21- Gamze Taşcıer (681-K)

22- Gökan Zeybek (679)

23- Bülent Tezcan (676)

24- Orhan Sarıbal (675)

25- Seyit Torun (673)

26- Tahsin Tarhan (671)

27- Özgür Karabat (668)

28- Nurhayat Altaca Kayışoğlu (666 - K)

29- Gaye Usluer (661-K)

30- Muharrem Erkek (642)

31- Gökhan Günaydın (641)

32- Eren Erdem (637)

33- Hasan Baltacı (623)

34- Devrim Barış Çelik (612)

35- Gülizar Biçer Karaca (606 - K)

36- Nevaf Bilek (595)

37- Müslim Sarı (592)

38- Ali Mahir Başarır (576)

39- Aysu Bankoğlu (542 - K)

40- Yaşar Seyman (528 - K)

41- Candan Yüceer (520 - K)

42- Aylin Nazlıaka (515 - K)

43- Pınar Uzun (476 - K)

44- Ayça Taşkent (431- K)

45- Sevgi Kılıç (365 - K)

46- Erbil Aydınlık (355 - K)

47- Gökçe Gökçen (354 - K)

48- Ahmet Hakan Uyanık (349 -G)

49- Neslihan Hancıoğlu (336 - K)

50- Semra Dinçer (295 - K)

51- Gizem Özcan (293 - K)

52- Hasan Efe Uyar (293 - G)

- YDK ve BKSP üyeleri

BKSP'den PM'ye giren 8 üye ise şunlar:

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden 8 kişi PM üyesi oldu.

Buna göre, Yunus Emre, Dr. Aylin Yaman, Fethi Açıkel, Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Lale Karabıyık, Yüksel Taşkın, Ayşe Eser Danışoğlu BKSP kontenjanından PM üyesi oldu.

Toplam 15 üyeden oluşan YDK ise şu isimlerden oluştu:

"Mahir Polat, Saniye Barut, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Cem Artantaş, Ahmet Ersen Özsoy, Garip Erdoğan, Doğuşcan Aydın Aygün, Mustafa Serdar Soydan, Bülent Maraklı, Gülşah Deniz Atalar, Tuğba Torun, Gonca Yelda Orhan."

- Parti Sözcüsü Faik Öztrak en fazla oyu aldı

PM seçimlerinde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak delegeden en fazla oyu olan isim oldu. Öztrak, 982 oyla PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.

Öztrak'ı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862 oyla, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise 855 oyla takip etti.

Eski CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Turuntay Nalbantoğlu 848 oy alırken, Genel Başkan Yardımcılarından Oğuz Kaan Salıcı'ya 844, Onursal Adıgüzel'e ise 836 oy çıktı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı belirtilen anahtar listede yer alan Erdoğan Toprak 819, Umut Akdoğan 830, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Deniz Demir 825, Selin Sayek Böke 794 oy aldı.

Yine MYK üyelerinden Veli Ağbaba 791, Gamze Akkuş İlgezdi 729, Orhan Sarıbal 675, Muharrem Erkek 642, Gülizar Biçer Karaca 606 ve Seyit Torun 673 oy alarak PM'ye girmeye yetecek oya ulaştı. MYK üyeleri Yunus Emre, Fethi Açıkel ve Lale Karabıyık ise BKSP'den PM'ye girmişti.

PM seçimlerinde Aylin Nazlıaka sürprizi yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" tartışmaları nedeniyle 2016'da partiden ihraç edilen ve geçen yıl eylül ayındaki PM'de yeniden partiye üye yapılan eski Ankara Milletvekili Nazlıaka 515 delegenin oyunu alarak PM'ye girdi.

Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı belirtilen anahtar listede yer almayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 824, PM üyesi Eren Erdem 637, eski milletvekilleri Müslim Sarı 592, Gaye Usluer 661 ve Gökhan Günaydın 641 oy alarak PM'ye girebilecek oya ulaştı.

Cinsiyet ve kadın kotası uygulanarak ilan edilen CHP PM seçimleri sonucunda, delegelerden yüksek oy alan diğer bazı isimler ise şöyle:

"Ahmet Akın 791, Hakkı Süha Okay 762, Ednan Arslan 743, Zeynel Emre 723, Murat Emir 720, Tekin Bingöl 716, Ulaş Karasu 688, Gökan Zeybek 679, Bülent Tezcan 676, Özgür Karabat 668, Nurhayat Altaca Kayışoğlu 666, Hasan Baltacı 623, Devrim Barış Çelik 612, Ali Mahir Başarır 576, Emre Yılmaz 573, Akif Hamzaçebi 569 ve Turan Aydoğan 551."

- 4 Genel Başkan Yardımcısı PM'ye giremedi

Ayrıca, yüzde 33 cinsiyet ve yüzde 20 gençlik kotasının uygulanması halinde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan mevcut 18 kişilik MYK'nin 4 üyesinin PM'ye giremediği ifade ediliyor.

MYK üyelerinden Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya, Tuncay Özkan ve Aykut Erdoğdu cinsiyet ve genç kotası nedeniyle PM'de yer alamadı.

PM adayları arasında başörtülü olması nedeniyle çok konuşulan avukat Sevgi Kılıç 365 oy aldı.

Kılıç, cinsiyet kotasından yararlandı ve PM üyesi oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İYİ Partili Türkkan'dan seçim açıklaması
29 Temmuz 2020 17:18		 'Vatandaşlarımızı hızlı tren konforuyla buluşturmak için çalışıyoruz'
29 Temmuz 2020 16:30
CHP 'sosyal medyaya ilişkin kanunu' AYM'ye götürecek
29 Temmuz 2020 16:07		 Testi pozitif çıkan vekilden 'Ayasofya'ya maskesiz gitti' iddialarına yanıt
29 Temmuz 2020 12:42
Müezzinoğlu: Varsa bir suç veya bedel, ödemeye hazırım
29 Temmuz 2020 12:37		 Tuncay Özkan, Meclise hiç gitmedi, direnmeye çağırdı
29 Temmuz 2020 11:58
Liderlerin bayram programı belli oldu
29 Temmuz 2020 11:12		 Çatı adayı anketinde Yavaş, İmamoğlu ve Akşener'i geçti
29 Temmuz 2020 10:40
Erbaş'tan Müslüman dini liderlere 'Ayasofya' mektubu
29 Temmuz 2020 10:31		 CHP PM'nin başörtülü üyesi: İnsanları kategorize etmek kadına şiddettir
29 Temmuz 2020 08:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:20 - '65 yaş üstü ve kronik hastalar bayram namazına gitmesin'17:18 - İYİ Partili Türkkan'dan seçim açıklaması17:15 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:07 - CHP'nin PM'nin resmi sonuçları belli oldu17:05 - İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak17:03 - Altın rekor kırmaya devam ediyor
16:59 - Bakanlıktan 'bayram harçlığı dağıtılacak' iddialarına yalanlama16:55 - YKS'de ilk yüze 32 imam hatipli öğrenci girdi16:55 - Pınar Gültekin'in katilinin eşi boşanma davası açtı16:49 - Kayseri'de rekor karantina kararı16:42 - Polislerden, şehit Gökteke'nin oğluna bayram hediyesi16:38 - Plajda köpüklü partiye 'koronavirüs' cezası
16:34 - İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı16:30 - 'Vatandaşlarımızı hızlı tren konforuyla buluşturmak için çalışıyoruz'16:21 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'eldiven' uyarısı: Faydası değil, zararı olur16:15 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:12 - 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurbanlık satıyor
16:07 - CHP 'sosyal medyaya ilişkin kanunu' AYM'ye götürecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanlarına 'WhatsApp' yasağı!
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
Pınar Gültekin'in katili bir hayatı daha mahvetti
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Kamuda 'Whatsapp' yasağına ilişkin açıklama
Üniversitelere, 2400 öğretim elemanı atama izni verildi!
Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
Bilim Kurulu üyesi 'aşı' için tarih verdi
FETÖ mağduru komutana görev
Sosyal Medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çakmakla soda açmak 1
corona virüs vaka sayısı 3
arabuluculuk sistemi 1
huylanmak 2
bu sene ligde küme düşme olmasın 2
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
karantina 1
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
SON İLANLAR
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Thyateria Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam