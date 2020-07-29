Çeyrek altından yeni rekor: 710 TL
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 liradan işlem gördü.
|29 Temmuz 2020 18:40
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 artışla 437,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2.905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 437,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|435,00
|435,20
|437,60
|437,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.868,00
|2.889,00
|2.884,00
|2.905,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|397,00
|401,00
|399,00
|403,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.803,00
|2.823,00
|2.818,00
|2.938,00
|Yarım Ziynet
|1.401,00
|1.411,00
|1.409,00
|1.419,00
|Çeyrek Ziynet
|700,00
|705,00
|705,00
|710,00
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
29 Temmuz 2020 18:23
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
29 Temmuz 2020 17:15
|Altın rekor kırmaya devam ediyor
29 Temmuz 2020 17:03
|Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
29 Temmuz 2020 10:03
|Çeyreğin çeyreği altına yoğun ilgi
28 Temmuz 2020 20:17
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
28 Temmuz 2020 18:33
|Çeyrek altın 705 TL oldu
28 Temmuz 2020 17:57
|Dolar günü 6,96 TL'den tamamladı
28 Temmuz 2020 17:28
|Altından yeni rekor: 431,70 TL
28 Temmuz 2020 17:24
|Düğünlerin yeni gözdesi: Gram çeyrek altın
27 Temmuz 2020 18:35