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Çeyrek altından yeni rekor: 710 TL

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 liradan işlem gördü.
 29 Temmuz 2020 18:40
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Çeyrek altından yeni rekor: 710 TL

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 artışla 437,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2.905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 437,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 435,00 435,20 437,60 437,80
Cumhuriyet Ata Lira 2.868,00 2.889,00 2.884,00 2.905,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 397,00 401,00 399,00 403,00
Lira(Tam) Ziynet 2.803,00 2.823,00 2.818,00 2.938,00
Yarım Ziynet 1.401,00 1.411,00 1.409,00 1.419,00
Çeyrek Ziynet 700,00 705,00 705,00 710,00
Anadolu Ajansı
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