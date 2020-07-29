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Bakan Koca'dan 'personel alımı' açıklaması

Bakan Koca: Önümüzdeki dönemde açmayı düşündüğümüz bazı hastanelerimize personel alımı gündeme gelecek
 29 Temmuz 2020 17:45
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 3 ay sonra ilk yüz yüze toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca personel alımı ile ilgili soruya; 'Önümüzdeki dönemde açmayı düşündüğümüz bazı hastanelerimize personel alımı gündeme gelecek.' şeklinde cevap verdi.

Memurlar.Net
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