İstanbul çıkışında bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek için yollara düşen İstanbullular, Tuzla çıkışında trafik yoğunluğu oluşturdu. Tuzla mevkiinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi
|29 Temmuz 2020 17:53
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Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek için yollara düşen İstanbullular, Tuzla çıkışında trafik yoğunluğu oluşturdu. Tuzla mevkiinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayram arifesi öncesinde yollara düştü. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. İstanbul'un çıkış noktalarından biri olan Tuzla Piyade Okulu mevkiinde de yoğun trafik oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği ve yoğunluktan dolayı araçların çok yavaş ilerlediği görüldü. İstanbul çıkışında bayram öncesi oluşan araç kuyruğu drone ile havadan da görüntülendi.
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