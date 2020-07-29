Belediye başkanı makamında darp edildi iddiası
|29 Temmuz 2020 17:59
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin belediye başkanı Feyyaz Soylu'nun makamında yaşanan kısa süreli gerginlik nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı.
Soylu ile makamına gelen 3 kişi arasında çıkan tartışma nedeniyle gerginlik yaşandı. Olayda silah kullanmak isteyen 1 kişi ise Feyyaz Soylu'nun koruması tarafından etkisiz hale getirildi.
Söz konusu 3 kişi belediye binasına gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
- "Belediye Başkanının darbedilmesi söz konusu değil"
Vali Abdullah Erin, AA muhabirine, Ceylanpınar Belediyesinde kısa süreli bir gerginliğin yaşandığını, durumun kontrol altında olduğunu söyledi.
İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile Ceylanpınar ilçesinde olduğunu bildiren Erin, "Ceylanpınar Belediye Başkanının darbedilmesi söz konusu değildir. 3 kişi polis ekiplerimizce gözaltına alındı. Bu durumu Arap-Kürt çatışmasına dönüştürmek isteyen veya öyle yansıtmak isteyenler var, onlara fırsat vermemek gerekiyor. Gözaltına alınan 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekler. Kısa süreli bir gerginlik oluştu, o da kontrol altında." diye konuştu.
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