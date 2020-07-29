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FETÖ yalanıyla yaşlı çifti 1,5 milyon TL dolandırdılar

Sakarya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp FETÖ yalanıyla yaşlı emekli bir çifti kandırarak yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde dolandıran 8 şüpheli polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi
 29 Temmuz 2020 18:15
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FETÖ yalanıyla yaşlı çifti 1,5 milyon TL dolandırdılar

Sakarya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp FETÖ yalanıyla yaşlı emekli bir çifti kandırarak yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde dolandıran 8 şüpheli polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan çete üyeleri, aradıkları yaşlı bir çiftin kimlik bilgilerinin FETÖ Terör Örgütü bağlantılı kişilerin elinde olduğunu söyledi. Hesaplarında bulunan paralarının suça karıştığını, bu paraları kurtarmak için kendilerine teslim etmeleri, sözde örgüt üyelerini yakalamak için de verilecek talimatların yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen şüphelilere inanan yaşlı çift, kendilerine söylenen adrese ellerindeki paraları götürdü. Zanlılar, bildikleri hesap numarasına para gönderilmesi talimatı verip, bu paraları almaya gelen suçlulara operasyon yapılarak yakalanacaklarını ve bu sayede paraların kurtulacağını belirterek dolandırıcılık olayını gerçekleştirdi.

Aldıkları parayla yetinmeyen şüpheliler emekli çifti başka para bulup bulamayacakları konusunda da ikna ederek tatilde olan kardeşinin boş evindeki altın paraları da kendilerine vermeleri konusunda ikna etti. Son olarak evli çifte ait villanın satılması ve bu paranın da kendilerine gönderilmesi talimatı sonrasında durumdan şüphelenen çift, Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekiplerince çalışma başlatılarak, şebeke ile çiftin görüşmelerine polis ekipleri dahil oldu.

Şüphelilerin müşteki şahıslardan aldıkları parayı İstanbul'a götürüp teslim etme anları ile ilgili görüntülerin tespiti ve bu parayla İstanbul ilinde lüks bir otomobil alınacağının belirlenmesi üzerine takip altına alınan şüpheliler, aracın işlemelerini yapmak üzere gittikleri noterde yakalandı. Grubun diğer üyelerinin de yakalanması amacıyla çalışmalara devam eden ekiplerce İstanbul ve Edirne illerindeki farklı adreslere operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli gözaltına alınarak Sakarya'ya getirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, banka kartları ve sim kartlar ele geçirilirken, dolandırıcılık olayından elde edilen ve şüphelilerin banka hesaplarında bulunan yüklü miktarda paraya bloke konuldu. Yaşlı çiftten alınan para ile dolandırıcılık şebekesinin üyeleri tarafından satın alındığı değerlendirilen 5 araç hakkında da tedbir kararı uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanırken, şahısların çifti yaklaşık 1,5 milyon TL tutarında dolandırdığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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